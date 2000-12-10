Раздел: Культура
Дженнифер Энистон примерила обольстительные образы для глянца
Дженнифер Энистон появится в мини-платьях и белом топе.
Голливудская актриса Дженнифер Энистон в 49 лет выглядит более чем роскошно. Ее стройной фигуре могут позавидовать многие красавиц, а эффектные образы обсуждают все мировые СМИ. Не отказывается актриса и от горячих фотосессий.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
На днях Дженнифер Энистон снялась в эффектной фотосессии для Elle и украсила обложку январского выпуска. Для съемки голливудская красавица примерила жаркие наряды, которые уже взбудоражили сеть.
Читайте также: Белла Хадид примерила откровенные образы для обложки глянца
В январском номере журнала Дженнифер Энистон появится в мини-платьях и белом топе, который она надела без нижнего белья. Выглядела актриса очень соблазнительно, что подтвердили и ее поклонники.
Голливудская актриса Дженнифер Энистон в 49 лет выглядит более чем роскошно. Ее стройной фигуре могут позавидовать многие красавиц, а эффектные образы обсуждают все мировые СМИ. Не отказывается актриса и от горячих фотосессий.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
На днях Дженнифер Энистон снялась в эффектной фотосессии для Elle и украсила обложку январского выпуска. Для съемки голливудская красавица примерила жаркие наряды, которые уже взбудоражили сеть.
Читайте также: Белла Хадид примерила откровенные образы для обложки глянца
В январском номере журнала Дженнифер Энистон появится в мини-платьях и белом топе, который она надела без нижнего белья. Выглядела актриса очень соблазнительно, что подтвердили и ее поклонники.
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