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Раздел: Культура  
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Инсайдер рассказал о новых интригах в королевском дворце

Инсайдер рассказал о новых интригах в королевском дворце Между принцами Гарри и Уильямом намечается конфликт.

Вот уже которую неделю западные СМИ то и дело заявляют о конфликтах между двумя семьями: принцем Гарри, Меган Маркл и принцем Уильмом, Кейт Миддлтон. И даже несмотря на то, что официальный представитель Кенсингтонского дворца опроверг информацию о конфликтах, инсайдеры утверждают обратное, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Так, на днях стало известно, что принц Гарри обвинил принца Уильяма в том, что тот пытается испортить его отношения с Меган Маркл. Сообщается, что Гарри слишком близко к сердцу воспринимает все, что касается Меган, поэтому и на замечания Уильяма он реагирует достаточно болезненно.

"Он не потерпит абсолютно никакой критики в отношении Меган – он настолько чувствителен, что часто видит критику или негатив там, где их нет", - убежден инсайдер.

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Некоторые считают, что такое поведение принца Гарри связано с тем, что он чувствует свою вину перед покойной матерью. Якобы тогда он был слишком мал, чтобы защитить принцессу Диану от общественного давления, поэтому сейчас пытается изо всех сил оградить Меган.
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 Теги: королевская семья, интриги

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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