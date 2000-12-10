Раздел: Культура
Инсайдер рассказал о новых интригах в королевском дворце
Между принцами Гарри и Уильямом намечается конфликт.
Вот уже которую неделю западные СМИ то и дело заявляют о конфликтах между двумя семьями: принцем Гарри, Меган Маркл и принцем Уильмом, Кейт Миддлтон. И даже несмотря на то, что официальный представитель Кенсингтонского дворца опроверг информацию о конфликтах, инсайдеры утверждают обратное, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Так, на днях стало известно, что принц Гарри обвинил принца Уильяма в том, что тот пытается испортить его отношения с Меган Маркл. Сообщается, что Гарри слишком близко к сердцу воспринимает все, что касается Меган, поэтому и на замечания Уильяма он реагирует достаточно болезненно.
"Он не потерпит абсолютно никакой критики в отношении Меган – он настолько чувствителен, что часто видит критику или негатив там, где их нет", - убежден инсайдер.
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Некоторые считают, что такое поведение принца Гарри связано с тем, что он чувствует свою вину перед покойной матерью. Якобы тогда он был слишком мал, чтобы защитить принцессу Диану от общественного давления, поэтому сейчас пытается изо всех сил оградить Меган.
Вот уже которую неделю западные СМИ то и дело заявляют о конфликтах между двумя семьями: принцем Гарри, Меган Маркл и принцем Уильмом, Кейт Миддлтон. И даже несмотря на то, что официальный представитель Кенсингтонского дворца опроверг информацию о конфликтах, инсайдеры утверждают обратное, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Так, на днях стало известно, что принц Гарри обвинил принца Уильяма в том, что тот пытается испортить его отношения с Меган Маркл. Сообщается, что Гарри слишком близко к сердцу воспринимает все, что касается Меган, поэтому и на замечания Уильяма он реагирует достаточно болезненно.
"Он не потерпит абсолютно никакой критики в отношении Меган – он настолько чувствителен, что часто видит критику или негатив там, где их нет", - убежден инсайдер.
Читайте также: Злата Огневич рассказала, что помогло ей похудеть
Некоторые считают, что такое поведение принца Гарри связано с тем, что он чувствует свою вину перед покойной матерью. Якобы тогда он был слишком мал, чтобы защитить принцессу Диану от общественного давления, поэтому сейчас пытается изо всех сил оградить Меган.
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