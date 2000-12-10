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Раздел: Культура  
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Гайтана сфотографировалась с подросшей дочерью

Гайтана сфотографировалась с подросшей дочерью Девочке по имени Сапфир-Николь уже один год.

Певица Гайтана в преддверии Нового Года решила показать миру свою очаровательную годовалую дочь. Девочка по имени Сапфир-Николь вызвала бурю умиления и восторга в Сети в нежной новогодней фотосессии вместе со знаменитой мамой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.

Поклонники отметили, как свежо и ухоженно выглядит Гайтана, несмотря на хлопоты материнства. И что девочка переняла яркую экзотическую внешность мамы и растет такой же красавицей – это тоже оценили фолловеры.

На фотографии Гайтана позирует в роскошном белом платье с кружевами и шифоновыми рукавами. Это платье очень походит на свадебное. На руках она держит крошку Сапфир-Николь, которая, как и мама, одета в белое платье. Волосы девочки завязаны в хвостик с белым бантам.

"Я благодарна всему, что происходило в моей жизни…Ведь все это готовило меня ко встрече с тобой" – трогательно написала артистка.

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Гайтана безумно гордится и восхищается своей дочерью, о чем свидетельствуют многочисленные посты певицы в Инстаграме. Очевидно, что артистка успешно совмещает блистательную музыкальную карьеру и счастье материнства, чем может послужить примером для многих мам.

Гайтана сфотографировалась с подросшей дочерью
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 Теги: Гайтана, дочь, фото

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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