Раздел: Культура
Гайтана сфотографировалась с подросшей дочерью
Девочке по имени Сапфир-Николь уже один год.
Певица Гайтана в преддверии Нового Года решила показать миру свою очаровательную годовалую дочь. Девочка по имени Сапфир-Николь вызвала бурю умиления и восторга в Сети в нежной новогодней фотосессии вместе со знаменитой мамой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
Поклонники отметили, как свежо и ухоженно выглядит Гайтана, несмотря на хлопоты материнства. И что девочка переняла яркую экзотическую внешность мамы и растет такой же красавицей – это тоже оценили фолловеры.
На фотографии Гайтана позирует в роскошном белом платье с кружевами и шифоновыми рукавами. Это платье очень походит на свадебное. На руках она держит крошку Сапфир-Николь, которая, как и мама, одета в белое платье. Волосы девочки завязаны в хвостик с белым бантам.
"Я благодарна всему, что происходило в моей жизни…Ведь все это готовило меня ко встрече с тобой" – трогательно написала артистка.
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Гайтана безумно гордится и восхищается своей дочерью, о чем свидетельствуют многочисленные посты певицы в Инстаграме. Очевидно, что артистка успешно совмещает блистательную музыкальную карьеру и счастье материнства, чем может послужить примером для многих мам.
Певица Гайтана в преддверии Нового Года решила показать миру свою очаровательную годовалую дочь. Девочка по имени Сапфир-Николь вызвала бурю умиления и восторга в Сети в нежной новогодней фотосессии вместе со знаменитой мамой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
Поклонники отметили, как свежо и ухоженно выглядит Гайтана, несмотря на хлопоты материнства. И что девочка переняла яркую экзотическую внешность мамы и растет такой же красавицей – это тоже оценили фолловеры.
На фотографии Гайтана позирует в роскошном белом платье с кружевами и шифоновыми рукавами. Это платье очень походит на свадебное. На руках она держит крошку Сапфир-Николь, которая, как и мама, одета в белое платье. Волосы девочки завязаны в хвостик с белым бантам.
"Я благодарна всему, что происходило в моей жизни…Ведь все это готовило меня ко встрече с тобой" – трогательно написала артистка.
Читайте также: Инсайдер рассказал о новых интригах в королевском дворце
Гайтана безумно гордится и восхищается своей дочерью, о чем свидетельствуют многочисленные посты певицы в Инстаграме. Очевидно, что артистка успешно совмещает блистательную музыкальную карьеру и счастье материнства, чем может послужить примером для многих мам.
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