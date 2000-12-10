Раздел: Культура
Известная актриса впервые станет бабушкой
Мерил Стрип готовится к рождению первого внука.
69-летняя блондинка не стесняется естественной привлекательности, а также активно протестует против пластической хирургии и радикальных способов омоложения. Тем не менее, знаменитая актриса приступила к подготовке роли бабушки еще несколько лет назад, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Популярная американка на протяжении длительного времени просила дочерей осчастливить ее появлением наследника. Но только сегодня стало известно, что вскоре звезда кинофильма «Mamma Mia!» впервые станет бабушкой. Кстати, беременной оказалась 35-летняя Мэми Гаммер, которая является старшей дочерью голливудской актрисы.
Пока блондинка не называет предполагаемую дату появления малыша. Тем не менее, известно, что дочь культовой актрисы состоит в романтических отношениях со сценаристом и голливудским продюсером индийского происхождения Мехаром Сетхи. Кстати, знаменитости встречаются с конца прошлого года.
Но пока влюбленные не готовы узаконить отношения. Примечательно, что внук станет первым для Мерил Стрип. Друзья звезды телеэкранов сообщили о готовности блондинки к воспитанию отпрысков. Ведь в новом году культовая американка намерена реже принимать участие в съемках, сконцентрировавшись на семье и отдыхе.
В нынешнем году на широкие экраны вышло немало кинофильмов с участием Мерил Стрип. Отдельного внимания заслуживает продолжение мюзикла «Mamma Mia!», а также лента под названием «Мэри Поппинс возвращается».
Читайте также: Инсайдер рассказал о новых интригах в королевском дворце
Кстати, во время создания второго фильма актриса вновь сотрудничала с британской коллегой Эмили Блант. А в 2006 году знаменитости принимали участие в создании картины «Дьявол носит Pradа», в которой блондинки исполнили ведущие женские роли.
69-летняя блондинка не стесняется естественной привлекательности, а также активно протестует против пластической хирургии и радикальных способов омоложения. Тем не менее, знаменитая актриса приступила к подготовке роли бабушки еще несколько лет назад, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Популярная американка на протяжении длительного времени просила дочерей осчастливить ее появлением наследника. Но только сегодня стало известно, что вскоре звезда кинофильма «Mamma Mia!» впервые станет бабушкой. Кстати, беременной оказалась 35-летняя Мэми Гаммер, которая является старшей дочерью голливудской актрисы.
Пока блондинка не называет предполагаемую дату появления малыша. Тем не менее, известно, что дочь культовой актрисы состоит в романтических отношениях со сценаристом и голливудским продюсером индийского происхождения Мехаром Сетхи. Кстати, знаменитости встречаются с конца прошлого года.
Но пока влюбленные не готовы узаконить отношения. Примечательно, что внук станет первым для Мерил Стрип. Друзья звезды телеэкранов сообщили о готовности блондинки к воспитанию отпрысков. Ведь в новом году культовая американка намерена реже принимать участие в съемках, сконцентрировавшись на семье и отдыхе.
В нынешнем году на широкие экраны вышло немало кинофильмов с участием Мерил Стрип. Отдельного внимания заслуживает продолжение мюзикла «Mamma Mia!», а также лента под названием «Мэри Поппинс возвращается».
Читайте также: Инсайдер рассказал о новых интригах в королевском дворце
Кстати, во время создания второго фильма актриса вновь сотрудничала с британской коллегой Эмили Блант. А в 2006 году знаменитости принимали участие в создании картины «Дьявол носит Pradа», в которой блондинки исполнили ведущие женские роли.
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