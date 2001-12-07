Раздел: Культура
Дэвид Бекхэм решился на пересадку волос
Поклонники заметили, что внешность спортсмена изменилась.
Слухи о том, что Дэвид Бекхэм сделал пересадку волос, появились в сентябре, ведь фанаты заметили большие изменения в прическе футболиста, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Сначала его волосы выглядели ну очень тонкими, а уже через месяц в Сети появились фото, на которых они отросли и стали длиннее.
А недавно поклонники окончательно убедились в том, что Дэвид все-таки прошел процедуру по пересадке шевелюры. В Сети появились снимки нового семейного выхода Бекхэмов, на которых у футболиста новая прическа с явно большим количеством волос.
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То же самое можно увидеть и на новых фото в Instagram спортсмена. «Волосы выглядят прекрасно»; «Эта прическа ...»; «Прекрасный образ ... и волосы!» - пишут фоловеры Дэвида под его фотографиями.
Слухи о том, что Дэвид Бекхэм сделал пересадку волос, появились в сентябре, ведь фанаты заметили большие изменения в прическе футболиста, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Сначала его волосы выглядели ну очень тонкими, а уже через месяц в Сети появились фото, на которых они отросли и стали длиннее.
А недавно поклонники окончательно убедились в том, что Дэвид все-таки прошел процедуру по пересадке шевелюры. В Сети появились снимки нового семейного выхода Бекхэмов, на которых у футболиста новая прическа с явно большим количеством волос.
Читайте также: Инсайдер рассказал о новых интригах в королевском дворце
То же самое можно увидеть и на новых фото в Instagram спортсмена. «Волосы выглядят прекрасно»; «Эта прическа ...»; «Прекрасный образ ... и волосы!» - пишут фоловеры Дэвида под его фотографиями.
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