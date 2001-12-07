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Раздел: Культура  
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Дэвид Бекхэм решился на пересадку волос

Дэвид Бекхэм решился на пересадку волос Поклонники заметили, что внешность спортсмена изменилась.

Слухи о том, что Дэвид Бекхэм сделал пересадку волос, появились в сентябре, ведь фанаты заметили большие изменения в прическе футболиста, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Сначала его волосы выглядели ну очень тонкими, а уже через месяц в Сети появились фото, на которых они отросли и стали длиннее.

А недавно поклонники окончательно убедились в том, что Дэвид все-таки прошел процедуру по пересадке шевелюры. В Сети появились снимки нового семейного выхода Бекхэмов, на которых у футболиста новая прическа с явно большим количеством волос.

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То же самое можно увидеть и на новых фото в Instagram спортсмена. «Волосы выглядят прекрасно»; «Эта прическа ...»; «Прекрасный образ ... и волосы!» - пишут фоловеры Дэвида под его фотографиями.

Дэвид Бекхэм решился на пересадку волос
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 Теги: Дэвид Бекхэм, волосы

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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