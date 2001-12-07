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Раздел: Культура  
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Дженнифер Энистон прокомментировала свои предыдущие браки

Дженнифер Энистон прокомментировала свои предыдущие браки Актриса не считает эти отношения ошибкой.

В следующем году Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) отметит свой 50-летний юбилей. Голливудская актриса развелась с Джастином Теру после двухлетнего союза: этот развод активно обсуждался в прессе. Многие предполагали, что теперь актриса попробует начать все с чистого листа с Брэдом Питтом, который тоже развелся с Анджелиной Джоли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

В интервью журналу Elle Джен откровенно рассказала о своей личной жизни и призналась, что не считает свои браки ошибкой.

«У меня нет ощущения пустоты. Я убеждена, что мои браки были очень успешными. Когда они подошли к концу, был сделан выбор. Мы решили быть счастливыми сами по себе. Продолжать быть друг с другом только из-за страха одиночества - это самый неверный путь. Так что нет, я не считаю свои браки провалом», - заявила звезда.

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Энистон часто упрекают, что она так и не стала мамой. Но сама актриса считает, что никогда не надо зарекаться: «Есть люди, которые рождены для семьи и детей. Не уверена, что это про меня. Кто знает, что нас ждет в будущем, если говорить о детях и новых романах. Наука и чудо сейчас позволяют нам делать позже то, что обычно происходит раньше».

Дженнифер Энистон прокомментировала свои предыдущие браки
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 Теги: Дженнифер Энистон, разводы

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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