Раздел: Культура
Дакота Джонсон покрасовалась в платье Gucci, "пронзенном" стрелами
Актриса пришла на закрытие кинофестиваля в очень красивом наряде.
Пока все трясутся от страха с попкорном у экранов «Суспирии», исполнительница главной роли в танцевальном фильме ужасов - Дакота Джонсон блистает на очередной красной дорожке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.
На этот раз пал Марракеш, куда 29-летняя актриса прилетела ради церемонии закрытия 17-го Международного кинофестиваля. В этом году она вошла в состав фестивального жюри вместе с Робертом Де Ниро и Робин Райт.
Во время съемок в картине Дакота бесконечно тренировалась и танцевала (о чем рассказала в интервью ELLE) и теперь демонстрирует свою роскошную фигуру в нежном серебристом платье Gucci с глубоким декольте и открытой спиной. Эффектная деталь образа - расшитое и пронизанное десятком стрел сердце.
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Декоративное сердце очень символично - в интервью Дакота призналась, что «абсолютно счастлива», намекая на свои отношения с Крисом Мартином. И это максимальный комментарий, на который решилась звезда. На контрасте с ее откровенными нарядами: что касается личной жизни - актриса умеет хранить тайны.
Пока все трясутся от страха с попкорном у экранов «Суспирии», исполнительница главной роли в танцевальном фильме ужасов - Дакота Джонсон блистает на очередной красной дорожке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.
На этот раз пал Марракеш, куда 29-летняя актриса прилетела ради церемонии закрытия 17-го Международного кинофестиваля. В этом году она вошла в состав фестивального жюри вместе с Робертом Де Ниро и Робин Райт.
Во время съемок в картине Дакота бесконечно тренировалась и танцевала (о чем рассказала в интервью ELLE) и теперь демонстрирует свою роскошную фигуру в нежном серебристом платье Gucci с глубоким декольте и открытой спиной. Эффектная деталь образа - расшитое и пронизанное десятком стрел сердце.
Читайте также: Украинскую поп-звезду заподозрили в "пластике"
Декоративное сердце очень символично - в интервью Дакота призналась, что «абсолютно счастлива», намекая на свои отношения с Крисом Мартином. И это максимальный комментарий, на который решилась звезда. На контрасте с ее откровенными нарядами: что касается личной жизни - актриса умеет хранить тайны.
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