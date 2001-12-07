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Раздел: Культура  
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Украинская поп-звезда "засветила" грудь в пикантном мини-платье

Украинская поп-звезда "засветила" грудь в пикантном мини-платьеПевица показала смелый образ.

8 декабря зрители увидели третий прямой эфир вокального проекта "Х-фактор". Вечер был посвящен оркестровому вечеру.

Проект покинули Иван Ищенко и PALINA, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Тренер шоу Настя Каменских продемонстрировала сексуальный и откровенный образ. Исполнительница появилась на публике в пикантном мини-платье с вышивкой.

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Певица выбрала бархатный наряд пурпурного цвета с глубоким вырезом в зоне декольте. На фото в Instagram артистка демонстрирует обнаженный бюст.

Украинская поп-звезда "засветила" грудь в пикантном мини-платье
Украинская поп-звезда "засветила" грудь в пикантном мини-платье
Украинская поп-звезда "засветила" грудь в пикантном мини-платье
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 Теги: Настя Каменских, откровенное платье

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Сегодня, 11:01 » Автор: Ирина Шевченко
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