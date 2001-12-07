Раздел: Культура
Стало известно имя второго звездного тренера "Голосу країни-9"
Артистка станет звездным тренером уже в шестой раз.
Скоро стартует премьера вокального проекта "Голос країни-9".
Создатели раскрыли имя еще одного тренера, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Им стала популярная певица Тина Кароль. Артистка станет звездным тренером уже в шестой раз. За время тренерства ее подопечные дважды становились победителями - Антон Копытин в пятом сезоне и Александр Клименко в седьмом.
"Я верю в победу талантливых участников. Я всегда прислушиваюсь к своему подопечному, обращаю внимание на его сильные и лучшие качества, не мешаю ему проявлять те чувства, которые он хочет. Важно, чтобы тренер позволял участнику петь ту песню, которая близка его сердцу, его голосу, его мыслям. В этом году я буду искать красивый тембр, наполненную душу и честный голос. Голос нации Украины. Поэтому моя команда будет полна лидеров, творческих личностей и людей, которые не боятся экспериментировать и бросать себе вызовы",- прокомментировала артистка.
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В промо-ролике проекта артистка зажигает в ярком танце и напевает мотивы известной песни MONATIK "Кружит".
Скоро стартует премьера вокального проекта "Голос країни-9".
Создатели раскрыли имя еще одного тренера, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Им стала популярная певица Тина Кароль. Артистка станет звездным тренером уже в шестой раз. За время тренерства ее подопечные дважды становились победителями - Антон Копытин в пятом сезоне и Александр Клименко в седьмом.
"Я верю в победу талантливых участников. Я всегда прислушиваюсь к своему подопечному, обращаю внимание на его сильные и лучшие качества, не мешаю ему проявлять те чувства, которые он хочет. Важно, чтобы тренер позволял участнику петь ту песню, которая близка его сердцу, его голосу, его мыслям. В этом году я буду искать красивый тембр, наполненную душу и честный голос. Голос нации Украины. Поэтому моя команда будет полна лидеров, творческих личностей и людей, которые не боятся экспериментировать и бросать себе вызовы",- прокомментировала артистка.
Читайте также: Украинская певица обнажила плечи в экстравагантном платье
В промо-ролике проекта артистка зажигает в ярком танце и напевает мотивы известной песни MONATIK "Кружит".
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