Стало известно имя второго звездного тренера "Голосу країни-9"

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На днях в сети появилась информация, которая невероятно порадовала поклонников известной украинской певицы и народной артистки Украины Ани Лорак. В интернет-изданиях сообщалось, что артистка вместе с Тамарой Гварцетели станет звездным тренером и наставницей в новом сезоне вокального шоу «Голос країни». Но их эйфория длилась