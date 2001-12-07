Раздел: Культура
Украинская певица ушла от своего продюсера
В последнее время у нее произошло много изменений.
Украинская певица Alyosha решила оставить своего музыкального наставника, с которым работала более 15 лет. Она сообщила своим поклонникам о новом этапе, который уже начался в ее жизни.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
О важном решении Alyosha сообщила на своей странице в Instagram. Она опубликовала снимок, под которым написала о том, что их сотрудничество с Вадимом Лисицей подошло к концу.
Певица призналась, что именно он много сделал для ее карьеры, но пришло время что-то менять и двигаться дальше самостоятельно.
Читайте также: Украинская певица впервые показала своего бойфренда
Эти изменения не только о внешности, стиле, песне, но и о моей команде, обо мне самой. Вместе с Вадимом Лисицей за 15 лет совместной работы мы достигли значительных успехов в творчестве и шоу-бизнесе. Но пришло время начинать новый этап. И я, и Вадим продолжаем заниматься музыкой, но уже отдельно. Сегодня у меня новая команда, у нас общие цели и планы их реализации,– прокомментировала разрыв с продюсером Alyosha.
Украинская певица Alyosha решила оставить своего музыкального наставника, с которым работала более 15 лет. Она сообщила своим поклонникам о новом этапе, который уже начался в ее жизни.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
О важном решении Alyosha сообщила на своей странице в Instagram. Она опубликовала снимок, под которым написала о том, что их сотрудничество с Вадимом Лисицей подошло к концу.
Певица призналась, что именно он много сделал для ее карьеры, но пришло время что-то менять и двигаться дальше самостоятельно.
Читайте также: Украинская певица впервые показала своего бойфренда
Эти изменения не только о внешности, стиле, песне, но и о моей команде, обо мне самой. Вместе с Вадимом Лисицей за 15 лет совместной работы мы достигли значительных успехов в творчестве и шоу-бизнесе. Но пришло время начинать новый этап. И я, и Вадим продолжаем заниматься музыкой, но уже отдельно. Сегодня у меня новая команда, у нас общие цели и планы их реализации,– прокомментировала разрыв с продюсером Alyosha.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
3098
0
Также советуем посмотреть
- Свежие анекдоты, которые сделают ваше настроение отменным
- Англичанин хранил зубные щетки в древнем бесценном артефакте
- В ВСУ сформировали резерв из 200 тысяч человек
- Нацсовет отказал телеканалу Мураева в переоформлении лицензии
- Сомнительные достижения Путина высмеяли новой карикатурой
- Украина – Коломойский: кто кого
- Болельщики оставили без трусов футболиста, забившего решающий гол
- В Генштабе осудили отлов призывников на улицах
- В Сети высмеяли реакцию России на протесты в Париже
- Российское ТВ снимает сюжеты о «нищих» украинцах
- В Нацполиции стартовали масштабные оперативно-тактические учения
- В ГБР направлено более 300 уголовных дел по факту совершения военных
- Проблемы русских богачей в Лондоне высмеяли новой карикатурой
- Укравтодор объявил о втором уровне угрозы на дорогах
- Минздрав заявляет о захвате медуниверситета в Одессе
- Члены путинской ОПГ будут наказаны
- В Сети высмеяли очередную байку «ДНР» об украинцах-карателях
- В Краматорске избили журналиста, снимавшего укладку асфальта под дождем
- Над Техасом на закате нависло странное «НЛО»
- Гройсман – Фирташ: кто кого
- Госдеп и Виктор Медведчук
- Сенцова выписали из медчасти колонии
- Цензуру в Facebook высмеяли меткой карикатурой
- Сестра рассказала о голодовке Савченко
- Щодо спрощеного громадянства РФ для українців
- Стали известны детали драки со стрельбой с участием студентов КПИ
- Во Львове вандалы пытались разрушить скульптуры возле могил польских военных
- Сюрприз на Хануку: пенсионер выиграл в «Лото» 5 миллионов
- Україна має право на ядерний захист
- Флот оккупантов в Крыму усилили новым ракетным кораблем
Оставьте свой комментарий