» » Украинская певица ушла от своего продюсера
Раздел: Культура  
0

Украинская певица ушла от своего продюсера

Украинская певица ушла от своего продюсераВ последнее время у нее произошло много изменений.

Украинская певица Alyosha решила оставить своего музыкального наставника, с которым работала более 15 лет. Она сообщила своим поклонникам о новом этапе, который уже начался в ее жизни.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

О важном решении Alyosha сообщила на своей странице в Instagram. Она опубликовала снимок, под которым написала о том, что их сотрудничество с Вадимом Лисицей подошло к концу.

Певица призналась, что именно он много сделал для ее карьеры, но пришло время что-то менять и двигаться дальше самостоятельно.

Читайте также: Украинская певица впервые показала своего бойфренда

Эти изменения не только о внешности, стиле, песне, но и о моей команде, обо мне самой. Вместе с Вадимом Лисицей за 15 лет совместной работы мы достигли значительных успехов в творчестве и шоу-бизнесе. Но пришло время начинать новый этап. И я, и Вадим продолжаем заниматься музыкой, но уже отдельно. Сегодня у меня новая команда, у нас общие цели и планы их реализации,– прокомментировала разрыв с продюсером Alyosha.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Украинская певица, продюсер

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:54 » Автор: Едгар Букмирза
     3098
     0

Похожие новости по теме

Известная украинская певица ушла от продюсера Известная украинская певица ушла от продюсера

Отныне продюсером артистки является Евгений Антипенко.

Певица Alyosha кардинально сменила имидж Певица Alyosha кардинально сменила имидж

Певица планирует изменить и стиль музыки.

Украинская певица похвасталась подросшим сыном Украинская певица похвасталась подросшим сыном

Alyosha показала своего старшего сына.

Украинская певица показала фигуру в кружевном белье Украинская певица показала фигуру в кружевном белье

Исполнительница продемонстрировала стройную фигуру.

Певица Alyosha на концерте в Киеве показала своего сына Певица Alyosha на концерте в Киеве показала своего сына

Певица показала публике своего трехлетнего сына Романа.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх