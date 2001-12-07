Раздел: Культура
Макс Барских рассказал о новогодней традиции
Артист поделился собственным, 100%-м способом исполнения желаний.
Макс Барских, который недавно покорил сцену в Международном Выставочном Центре с новым шоу "Семь", рассказал, как правильно загадывать желание на Новый год.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Как признался артист, для того, чтоб все желания превратились в реальность, нужно написать свои самые заветные желания на салфетке, сжечь ее так, чтоб пепел оказался в бокале с шампанским и выпить.
"Под новогодний бой часов я очень быстро пишу на салфетке все свои желания, потом салфетку поджигаю, бросаю в бокал, когда догорит – заливаю шампанским и выпиваю. Но это все нужно успеть сделать, пока звучат двенадцать ударов часов. Все желания сбываются!", – рассказал Барских.
Читайте также: Макс Барских сделал откровенное признание
31 декабря канал "Украина" покажет невероятное праздничное шоу "Фантастична ніч", где с самыми популярными хитами выступит Макс Барских. Кроме него на сцене появятся Олег Винник, Оля Полякова, София Ротару, NK, MONATIK, Сергей Бабкин, Ирина Билык, DZIDZIO, Павло Зибров, TAYANNA, Alyosha, ALEKSEEV, Злата Огневич, Арсен Мирзоян, TARABAROVA, Ольга Цибульская, Ivan Navi, OLEYNIK, а также группы "НеАнгелы", "Антитіла", "ТІК", KADNAY, Freedom-jazz, "Лисапетный батальон".
Макс Барских, который недавно покорил сцену в Международном Выставочном Центре с новым шоу "Семь", рассказал, как правильно загадывать желание на Новый год.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Как признался артист, для того, чтоб все желания превратились в реальность, нужно написать свои самые заветные желания на салфетке, сжечь ее так, чтоб пепел оказался в бокале с шампанским и выпить.
"Под новогодний бой часов я очень быстро пишу на салфетке все свои желания, потом салфетку поджигаю, бросаю в бокал, когда догорит – заливаю шампанским и выпиваю. Но это все нужно успеть сделать, пока звучат двенадцать ударов часов. Все желания сбываются!", – рассказал Барских.
Читайте также: Макс Барских сделал откровенное признание
31 декабря канал "Украина" покажет невероятное праздничное шоу "Фантастична ніч", где с самыми популярными хитами выступит Макс Барских. Кроме него на сцене появятся Олег Винник, Оля Полякова, София Ротару, NK, MONATIK, Сергей Бабкин, Ирина Билык, DZIDZIO, Павло Зибров, TAYANNA, Alyosha, ALEKSEEV, Злата Огневич, Арсен Мирзоян, TARABAROVA, Ольга Цибульская, Ivan Navi, OLEYNIK, а также группы "НеАнгелы", "Антитіла", "ТІК", KADNAY, Freedom-jazz, "Лисапетный батальон".
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