» » Макс Барских рассказал о новогодней традиции
Раздел: Культура  
0

Макс Барских рассказал о новогодней традиции

Макс Барских рассказал о новогодней традицииАртист поделился собственным, 100%-м способом исполнения желаний.

Макс Барских, который недавно покорил сцену в Международном Выставочном Центре с новым шоу "Семь", рассказал, как правильно загадывать желание на Новый год.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Как признался артист, для того, чтоб все желания превратились в реальность, нужно написать свои самые заветные желания на салфетке, сжечь ее так, чтоб пепел оказался в бокале с шампанским и выпить.

"Под новогодний бой часов я очень быстро пишу на салфетке все свои желания, потом салфетку поджигаю, бросаю в бокал, когда догорит – заливаю шампанским и выпиваю. Но это все нужно успеть сделать, пока звучат двенадцать ударов часов. Все желания сбываются!", – рассказал Барских.

Читайте также: Макс Барских сделал откровенное признание

31 декабря канал "Украина" покажет невероятное праздничное шоу "Фантастична ніч", где с самыми популярными хитами выступит Макс Барских. Кроме него на сцене появятся Олег Винник, Оля Полякова, София Ротару, NK, MONATIK, Сергей Бабкин, Ирина Билык, DZIDZIO, Павло Зибров, TAYANNA, Alyosha, ALEKSEEV, Злата Огневич, Арсен Мирзоян, TARABAROVA, Ольга Цибульская, Ivan Navi, OLEYNIK, а также группы "НеАнгелы", "Антитіла", "ТІК", KADNAY, Freedom-jazz, "Лисапетный батальон".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Макс Барских, традиции

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:06 » Автор: Едгар Букмирза
     0
     0

Похожие новости по теме

Макс Барских сделал откровенное признание Макс Барских сделал откровенное признание

Макс Барских признался, что устал

Макс Барских показал, как выглядел в 15 лет Макс Барских показал, как выглядел в 15 лет

Макс Барских опубликовал снимок, где совсем ещё юный.

Макс Барских рассказал о своих достоинствах Макс Барских рассказал о своих достоинствах

Макс Барских опубликовал в своем микроблоге серию черно-белых фотографий.

Макс Барских признался, есть ли у него девушка Макс Барских признался, есть ли у него девушка

Певец разоткровенничался о личной жизни.

Макс Барских поделился планами на «Евровидение» Макс Барских поделился планами на «Евровидение»

Певец не планирует брать участие в отборе на Евровидение.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх