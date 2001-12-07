Раздел: Культура
TAYANNA в изумрудном платье посетила светское мероприятие
TAYANNA получила награду в категории "Рейтинг".
Украинская певица TAYANNA продемонстрировала красивый образ от украинского дизайнера Кати Сильченко на ежегодной церемонии награждения "Женщина ІІІ тысячелетия".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Участница 5 сезона "Голоса страны" стала гостьей ежегодной церемонии награждения Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия". Фотографиями с торжественного вечера певица поделилась на своей странице в Instagram.
TAYANNA получила награду в категории "Рейтинг", ей вручили статуэтку, которая символизирует женскую силу, изящество, умеренную строгость, но в то же время трогательную хрупкость. Все эти черты описывают женщину, которая живет в современном мире. На сцену за полученной наградой TAYANNA вышла в темно-зеленом платье с открытыми плечами, короткой юбкой, с длинным шлейфом. Вечерний наряд певица выбрала от украинского дизайнера Кати Сильченко.
Свою победу TAYANNA посвятила мужчинам, которые играют немалую роль в ее жизни.
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Я хочу поблагодарить своего сына Даниэля и всех мужчин, которые сыграли большую роль в моей жизни: это мой отец и мои продюсеры Алан Бадоев и Михаил Ясинский. Спасибо вам за ту силу, за ту веру, которую вы в меня вложили для того, чтобы я смогла пройти свой путь и теперь стоять здесь на этой сцене,– прокомментировала свою победу звезда.
Украинская певица TAYANNA продемонстрировала красивый образ от украинского дизайнера Кати Сильченко на ежегодной церемонии награждения "Женщина ІІІ тысячелетия".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Участница 5 сезона "Голоса страны" стала гостьей ежегодной церемонии награждения Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия". Фотографиями с торжественного вечера певица поделилась на своей странице в Instagram.
TAYANNA получила награду в категории "Рейтинг", ей вручили статуэтку, которая символизирует женскую силу, изящество, умеренную строгость, но в то же время трогательную хрупкость. Все эти черты описывают женщину, которая живет в современном мире. На сцену за полученной наградой TAYANNA вышла в темно-зеленом платье с открытыми плечами, короткой юбкой, с длинным шлейфом. Вечерний наряд певица выбрала от украинского дизайнера Кати Сильченко.
Свою победу TAYANNA посвятила мужчинам, которые играют немалую роль в ее жизни.
Читайте также: Кэти Холмс прокатилась в метро в вечернем платье
Я хочу поблагодарить своего сына Даниэля и всех мужчин, которые сыграли большую роль в моей жизни: это мой отец и мои продюсеры Алан Бадоев и Михаил Ясинский. Спасибо вам за ту силу, за ту веру, которую вы в меня вложили для того, чтобы я смогла пройти свой путь и теперь стоять здесь на этой сцене,– прокомментировала свою победу звезда.
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