Раздел: Культура
Ким Кардашьян показала себя до пластических операций
Ким пора перестать бояться старости.
Ким Кардашьян решила вспомнить прошлое и выставила очень давний кадр.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Знай.
Всемирно известная светская львица Ким Кардашьян, которая прославилась пышными формами и съемками в реалити-шоу, порадовала фанатов Instagram снимками с далекого прошлого. Так, знаменитость выложила фото до массы пластических операций и тонны макияжа, зато с огромной золотой буквой «К», гламурно свисающей с шеи. Стоит отметить, что в последнее время девушка достаточно часто публикует фото с детства или подросткового возраста.
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За 17 часов кадр собрал более 1,1 млн. лайков. Фолловеры же принялись отмечать, что из-за уколов красоты Кардашьян становится все меньше похожей на себя натуральную. Многие отметили, что Ким пора перестать бояться старости и отказаться от кучи филлеров, ведь многие скучают по ней прежней.
Ким Кардашьян решила вспомнить прошлое и выставила очень давний кадр.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Знай.
Всемирно известная светская львица Ким Кардашьян, которая прославилась пышными формами и съемками в реалити-шоу, порадовала фанатов Instagram снимками с далекого прошлого. Так, знаменитость выложила фото до массы пластических операций и тонны макияжа, зато с огромной золотой буквой «К», гламурно свисающей с шеи. Стоит отметить, что в последнее время девушка достаточно часто публикует фото с детства или подросткового возраста.
Читайте также: Слава Каминская показала себя до пластических операций
За 17 часов кадр собрал более 1,1 млн. лайков. Фолловеры же принялись отмечать, что из-за уколов красоты Кардашьян становится все меньше похожей на себя натуральную. Многие отметили, что Ким пора перестать бояться старости и отказаться от кучи филлеров, ведь многие скучают по ней прежней.
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