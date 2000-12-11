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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян показала себя до пластических операций

Ким Кардашьян показала себя до пластических операцийКим пора перестать бояться старости.

Ким Кардашьян решила вспомнить прошлое и выставила очень давний кадр.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Знай.

Всемирно известная светская львица Ким Кардашьян, которая прославилась пышными формами и съемками в реалити-шоу, порадовала фанатов Instagram снимками с далекого прошлого. Так, знаменитость выложила фото до массы пластических операций и тонны макияжа, зато с огромной золотой буквой «К», гламурно свисающей с шеи. Стоит отметить, что в последнее время девушка достаточно часто публикует фото с детства или подросткового возраста.

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За 17 часов кадр собрал более 1,1 млн. лайков. Фолловеры же принялись отмечать, что из-за уколов красоты Кардашьян становится все меньше похожей на себя натуральную. Многие отметили, что Ким пора перестать бояться старости и отказаться от кучи филлеров, ведь многие скучают по ней прежней.
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 Теги: Ким Кардашьян, пластическая операция

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Вчера, 23:12 » Автор: Едгар Букмирза
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