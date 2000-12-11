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Известная актриса рассказала о ссоре с супругом
Гвинет Пэлтроу больше не живет с мужем в одном доме.
46-летняя Гвинет Пэлтроу удивила своих фанатов: во время недавнего интервью актриса сообщила, что она и ее супруг Брэд Фэлчак живут раздельно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
«Пока что нам приходится жить каждому в своем доме. Дело в том, что у нас обоих есть дети-подростки. А иметь дело с подростками, признаюсь честно, очень непросто…» - рассказала Гвинет.
К тому же, как поведала Пэлтроу, все осложняется еще и тем, что, как поняла актриса, она сама пока не готова постоянно играть роль мачехи. «Знаете, ведь прежде мне еще не доводилось быть чьей-либо мачехой. Так что я пока не поняла, как с этой ролью справляться…» - поведала Гвинет.
Эти откровения стали для всех совершенно неожиданными, ведь еще буквально пару месяцев назад Пэлтроу делилась своими восторгами по поводу того, как у нее все чудесно складывается. Она утверждала, что ее и Фэлчака дети от прежних браков без труда поладили друг с другом. И теперь она, Брэд и все четверо чад превратились в одну большую дружную семью.
Пэлтроу сыграла свадьбу с Фэлчаком всего три месяца назад - в сентябре. Брэд стал вторым мужем актрисы, до него она целых 10 лет была законной супругой солиста группы Coldplay - Криса Мартина, от которого родила сына и дочку. Эппл в этом году исполнилось уже 14 лет, а Мозесу - пока двенадцать.
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Что же касается Фэлчака, то и для него брак с Гвинет стал уже не первым. До нее - с 1994-го по 2013-ый - он был женат на телепродюсере Сюзанне Букиник, которая осчастливила его сыном Броди и дочкой Изабеллой.
46-летняя Гвинет Пэлтроу удивила своих фанатов: во время недавнего интервью актриса сообщила, что она и ее супруг Брэд Фэлчак живут раздельно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
«Пока что нам приходится жить каждому в своем доме. Дело в том, что у нас обоих есть дети-подростки. А иметь дело с подростками, признаюсь честно, очень непросто…» - рассказала Гвинет.
К тому же, как поведала Пэлтроу, все осложняется еще и тем, что, как поняла актриса, она сама пока не готова постоянно играть роль мачехи. «Знаете, ведь прежде мне еще не доводилось быть чьей-либо мачехой. Так что я пока не поняла, как с этой ролью справляться…» - поведала Гвинет.
Эти откровения стали для всех совершенно неожиданными, ведь еще буквально пару месяцев назад Пэлтроу делилась своими восторгами по поводу того, как у нее все чудесно складывается. Она утверждала, что ее и Фэлчака дети от прежних браков без труда поладили друг с другом. И теперь она, Брэд и все четверо чад превратились в одну большую дружную семью.
Пэлтроу сыграла свадьбу с Фэлчаком всего три месяца назад - в сентябре. Брэд стал вторым мужем актрисы, до него она целых 10 лет была законной супругой солиста группы Coldplay - Криса Мартина, от которого родила сына и дочку. Эппл в этом году исполнилось уже 14 лет, а Мозесу - пока двенадцать.
Читайте также: Ким Кардашьян показала себя до пластических операций
Что же касается Фэлчака, то и для него брак с Гвинет стал уже не первым. До нее - с 1994-го по 2013-ый - он был женат на телепродюсере Сюзанне Букиник, которая осчастливила его сыном Броди и дочкой Изабеллой.
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