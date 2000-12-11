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Раздел: Культура  
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Бейонсе оделась в индийский костюм для местного миллиардера

Бейонсе оделась в индийский костюм для местного миллиардера Известная певица выступила на свадьбе в Индии.

В Мумбаи прошла свадьба дочери индийского бизнесмена и самого богатого человека Индии (по версии журнал Forbes 2008 года) - Мукеш Амбани, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

27-летняя дочь Мукеш Амбани Иша вышла замуж за 33-летнего магната-девелопера Ананда Пирамала.

На предсвадебную вечеринку в отеле The Oberoi Udaivilas в Удайпуре позвали выступать Бейонсе.

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Певица исполнила свои хиты Perfect и Crazy In Love, а для выступления подготовила специальный костюм, стилизованный под народный индийский.

Бейонсе оделась в индийский костюм для местного миллиардера
Бейонсе оделась в индийский костюм для местного миллиардера
Бейонсе оделась в индийский костюм для местного миллиардера
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 Теги: Бейонсе, Индия

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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