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Раздел: Культура  
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Дженнифер Энистон может стать мамой

Дженнифер Энистон может стать мамой Ранее актриса полностью отрицала такую возможность.

Актриса Дженнифер Энистон прежде заявляла, что не хочет заводить детей. Теперь же она совсем не исключает появления наследников в ее жизни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

В интервью западной прессе 49-летняя актриса заявила, что не считает себя той женщиной, которая предназначена быть супругой и матерью. Но она не исключила того, что в будущем сможет забеременеть. «Сегодня наука творит чудеса, и определенные вещи мы можем сделать позже», - таинственно сообщила теледива.

Позже папарацци предположили, что Дженнифер Энистон по-другому посмотрела на мир после расставания с Джастином Теру.

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Прежде актриса была замужем за Брэдом Питтом и Джастином Теру. Эти брачные союзы она не считает плохими, но жить с человеком, которого не любит, знаменитость не хотела бы только из-за страха остаться одной.
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 Теги: Дженнифер Энистон, материнство

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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