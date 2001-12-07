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Раздел: Культура  
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Владимира Зеленского обвинили в травле и гомофобии

Владимира Зеленского обвинили в травле и гомофобии Сменившая пол певица возмущена поведением комика.

Участница "Голоса страны" певица Зианджа обвинила студию "Квартал 95" и лично комика Владимира Зеленского в травле, ненависти и гомофобии. Соответствующую публикацию исполнительница разместила в Stories своего Instagram, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.

Вокруг "Квартала 95" только утихли страсти, которые были связаны с номером о Буратино с нетрадиционной ориентацией, как снова они опозорились. Они абсолютно не учатся на своих ошибках.

Певица Зианджа, известная по участию в "Голосе страны" обвинила студию и Зеленского в гомофобии. В недавнем выпуске "Лиги смеха" они высмеяли ее операцию по смене пола и поместили фотографию исполнительницы на карикатурный постер фильма "Я, ты, он, она".

Это фильм с Зеленским и Дорофеевой в главных ролях. Однако слово "она" заменили на "оно" под фотографией Зианджи. Параллельно в эфире шоу обыграли операцию Зианджи по смене пола.



Певица Зианджа, само собой не могла пройти мимо такой махровой гомофобии и трансфобии на украинском телевидении.

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На своей странице в социальной сети она ответила актерам и самому Владимиру Зеленскому.

Владимира Зеленского обвинили в травле и гомофобии
Владимира Зеленского обвинили в травле и гомофобии
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 Теги: Владимир Зеленский, Зианджа, гомофобия

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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