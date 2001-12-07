Раздел: Культура
Владимира Зеленского обвинили в травле и гомофобии
Сменившая пол певица возмущена поведением комика.
Участница "Голоса страны" певица Зианджа обвинила студию "Квартал 95" и лично комика Владимира Зеленского в травле, ненависти и гомофобии. Соответствующую публикацию исполнительница разместила в Stories своего Instagram, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
Вокруг "Квартала 95" только утихли страсти, которые были связаны с номером о Буратино с нетрадиционной ориентацией, как снова они опозорились. Они абсолютно не учатся на своих ошибках.
Певица Зианджа, известная по участию в "Голосе страны" обвинила студию и Зеленского в гомофобии. В недавнем выпуске "Лиги смеха" они высмеяли ее операцию по смене пола и поместили фотографию исполнительницы на карикатурный постер фильма "Я, ты, он, она".
Это фильм с Зеленским и Дорофеевой в главных ролях. Однако слово "она" заменили на "оно" под фотографией Зианджи. Параллельно в эфире шоу обыграли операцию Зианджи по смене пола.
Певица Зианджа, само собой не могла пройти мимо такой махровой гомофобии и трансфобии на украинском телевидении.
Читайте также: Известная актриса рассказала о ссоре с супругом
На своей странице в социальной сети она ответила актерам и самому Владимиру Зеленскому.
Участница "Голоса страны" певица Зианджа обвинила студию "Квартал 95" и лично комика Владимира Зеленского в травле, ненависти и гомофобии. Соответствующую публикацию исполнительница разместила в Stories своего Instagram, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
Вокруг "Квартала 95" только утихли страсти, которые были связаны с номером о Буратино с нетрадиционной ориентацией, как снова они опозорились. Они абсолютно не учатся на своих ошибках.
Певица Зианджа, известная по участию в "Голосе страны" обвинила студию и Зеленского в гомофобии. В недавнем выпуске "Лиги смеха" они высмеяли ее операцию по смене пола и поместили фотографию исполнительницы на карикатурный постер фильма "Я, ты, он, она".
Это фильм с Зеленским и Дорофеевой в главных ролях. Однако слово "она" заменили на "оно" под фотографией Зианджи. Параллельно в эфире шоу обыграли операцию Зианджи по смене пола.
Певица Зианджа, само собой не могла пройти мимо такой махровой гомофобии и трансфобии на украинском телевидении.
Читайте также: Известная актриса рассказала о ссоре с супругом
На своей странице в социальной сети она ответила актерам и самому Владимиру Зеленскому.
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