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Раздел: Культура  
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Вера Брежнева похвасталась пиджаком за 260 тысяч

Вера Брежнева похвасталась пиджаком за 260 тысячПевица выбрала наряд для новогодней ночи.

Вера Брежнева показала сексуальный образ.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на storinka.

«Один из моих любимых образов для встречи Нового Года @alexandrevauthier примеряю в @boutique_no7. А вы уже свой нашли?» - написала в своем микроблоге Вера Брежнева.

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На опубликованном снимке Вера запечатлена в черном жакете с золотой оторочкой, стоимость которого 260 тысяч гривен (приблизительно 9 380 долларов - прим. ред.).

Вера Брежнева похвасталась пиджаком за 260 тысяч
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 Теги: Вера Брежнева, стильный образ

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Сегодня, 11:45 » Автор: Ирина Шевченко
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