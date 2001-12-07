Раздел: Культура
Вера Брежнева похвасталась пиджаком за 260 тысяч
Певица выбрала наряд для новогодней ночи.
Вера Брежнева показала сексуальный образ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на storinka.
«Один из моих любимых образов для встречи Нового Года @alexandrevauthier примеряю в @boutique_no7. А вы уже свой нашли?» - написала в своем микроблоге Вера Брежнева.
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На опубликованном снимке Вера запечатлена в черном жакете с золотой оторочкой, стоимость которого 260 тысяч гривен (приблизительно 9 380 долларов - прим. ред.).
Вера Брежнева показала сексуальный образ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на storinka.
«Один из моих любимых образов для встречи Нового Года @alexandrevauthier примеряю в @boutique_no7. А вы уже свой нашли?» - написала в своем микроблоге Вера Брежнева.
Читайте также: Потап вновь пошутил над Тиной Кароль
На опубликованном снимке Вера запечатлена в черном жакете с золотой оторочкой, стоимость которого 260 тысяч гривен (приблизительно 9 380 долларов - прим. ред.).
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