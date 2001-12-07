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Раздел: Культура  
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Звезда "Мстителей" удивила фигурой в пляжном фотосете

Звезда "Мстителей" удивила фигурой в пляжном фотосетеЖаркая фотосессия в бикини поразила поклонников.

Не зря актриса Гвинет Пэлтроу большую часть своей жизни пропагандирует здоровый образ жизни.

Фотографии с ее последней пляжной фотосессии просто поражают: фигуре 46-летней актрисы позавидует каждая, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 1plus1.

Жаркую съемку Гвинет Пэлтроу в бикини и интервью с ней опубликовало британское издание The Wall Street Journal.

Гвинет Пэлтроу рассказала о браке со сценаристом, продюсером и режиссером Брэдом Фелчаком. Свадьба состоялась два месяца назад.

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Звезда призналась, что ей повезло встретить невероятного и настоящего партнера.

Звезда "Мстителей" удивила фигурой в пляжном фотосете
Звезда "Мстителей" удивила фигурой в пляжном фотосете
Звезда "Мстителей" удивила фигурой в пляжном фотосете
Звезда "Мстителей" удивила фигурой в пляжном фотосете
Звезда "Мстителей" удивила фигурой в пляжном фотосете
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 Теги: Гвинет Пэлтроу, стройная фигура

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Сегодня, 15:14 » Автор: Ирина Шевченко
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