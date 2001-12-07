Звезда "Мстителей" удивила фигурой в пляжном фотосете

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Папарацци сняли Гвинет Пэлтроу с бойфрендом в Мексике.

Гвинет Пэлтроу не появилась на премьере нового сезона сериала «Американская история ужасов: Отель» из-за болезни.

Известная американская актриса долго не давала о себе знать после расставания с Крисом Мартином, вокалистом известной группы.