Раздел: Культура
Солиста американской группы Kiss обвинили в домогательствах
Это не первый подобный скандал, в котором солист замешан.
Солист легендарной американской группы Kiss оказался в центре интимного скандала - одиозного рокера обвинили в сексуальных домогательствах и аморальном поведении.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
В сообщении говорится, что о ненадлежащем поведении Симмонса рассказала сотрудница ресторана Джейн Доу. Пострадавшая утверждает, что она – не единственная жертва музыканта.
По ее словам, она стала жертвой сексуальных домогательств со стороны рокера в декабре 2016 года, когда работала посудомойка в заведении Симмонса Rock & Brews.
Читайте также: Главу присуждающей «Оскар» киноакадемии обвинили в домогательствах
Бывшая работница сообщила, что Симмонс вошел на кухню и начал снимать ее на телефон. Когда музыкант подошел к девушке, начал прикасаться к ее гениталиям.
Пострадавшая утверждает, что стала не единственной жертвой Симмонса, подобным образом он вел себя и с другими девушками.
Стоит отметить, что это далеко не первый скандал известного рокера. Так, в ноябре 2017 года Fox News запретил Симмонсу с’явиться на телеканале. Поводом для этого стало непристойное поведение музыканта 15 ноября в офисе телеканала.
Фронтмен американской рок-группы пришел на интервью о своей новой книге, без приглашения ворвался на собрание персонала телеканала, расстегивал рубашку и рассказывал неприличные анекдоты про Майкла Джексона.
Солист легендарной американской группы Kiss оказался в центре интимного скандала - одиозного рокера обвинили в сексуальных домогательствах и аморальном поведении.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
В сообщении говорится, что о ненадлежащем поведении Симмонса рассказала сотрудница ресторана Джейн Доу. Пострадавшая утверждает, что она – не единственная жертва музыканта.
По ее словам, она стала жертвой сексуальных домогательств со стороны рокера в декабре 2016 года, когда работала посудомойка в заведении Симмонса Rock & Brews.
Читайте также: Главу присуждающей «Оскар» киноакадемии обвинили в домогательствах
Бывшая работница сообщила, что Симмонс вошел на кухню и начал снимать ее на телефон. Когда музыкант подошел к девушке, начал прикасаться к ее гениталиям.
Пострадавшая утверждает, что стала не единственной жертвой Симмонса, подобным образом он вел себя и с другими девушками.
Стоит отметить, что это далеко не первый скандал известного рокера. Так, в ноябре 2017 года Fox News запретил Симмонсу с’явиться на телеканале. Поводом для этого стало непристойное поведение музыканта 15 ноября в офисе телеканала.
Фронтмен американской рок-группы пришел на интервью о своей новой книге, без приглашения ворвался на собрание персонала телеканала, расстегивал рубашку и рассказывал неприличные анекдоты про Майкла Джексона.
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