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Раздел: Культура  
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Отец известного актера отпраздновал 102-й день рождения

Отец известного актера отпраздновал 102-й день рождения Празднование проходило в кругу семьи.

Актеру Кирку Дугласу (Kirk Douglas), отцу Майкла Дугласа, исполнилось 102 года. Поздравить артиста собралась вся его семья, включая сына Майкла, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Праздник проходил в доме Кирка в Беверли-Хиллз. Дверь особнякаа украшена цифрой 102 из живых цветов. Кирк вместе с 99-летней женой Энн Байденс лично встречали гостей на пороге дома.

Супруга Майкла Дугласа Кэтрин Зета-Джонс не была дома у свекра, но поздравила Кирка в Instagram. Она опубликовала трогательное видео с подборкой фото актера и его семьи, в подписи к которому назвала Кирка самым красивым мужчиной на планете.

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Напомним, Кирк Дуглас - последний живущих актер «золотой эры» Голливуда, звезда «Спартака» и «Жажды жизни».
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 Теги: Майкл Дуглас, отец, день рождения

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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