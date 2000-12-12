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Раздел: Культура  
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Веселых Канье Уэста и Ким Кардашьян засняли на вечеринке

Веселых Канье Уэста и Ким Кардашьян засняли на вечеринке Судя по фото, звезды отлично повеселились.

Ким Кардашьян и Канье Уэст - одна из самых популярных пар Голливуда. За их жизнью следят миллионы поклонников по всему миру, которые радуются каждому новому фото звездных супругов или их совместному появлению на публике, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Впрочем, несмотря на любовь и интерес общественности, в последние годы чета Уэст редко балует фанатов подробностями или кадрами из личной жизни. Возможно, именно поэтому новые совместные фото Ким и Канье вызвали особый восторг у их поклонников.

На редких снимках, которые появились на личной странице Кардашьян в Instagram, знаменитости запечатлены во время светской вечеринки.

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Помимо того, что на фото они позируют вдвоем, они еще и улыбаются и дурачатся, что им совершенно не свойственно: в основном, на различных мероприятиях Ким и Канье ведут себя перед фотографами сдержанно и закрыто.

Веселых Канье Уэста и Ким Кардашьян засняли на вечеринке
Веселых Канье Уэста и Ким Кардашьян засняли на вечеринке
Веселых Канье Уэста и Ким Кардашьян засняли на вечеринке
Веселых Канье Уэста и Ким Кардашьян засняли на вечеринке
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 Теги: Канье Уэст, Ким Кардашьян

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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