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Леся Никитюк поделилась фотографиями из Дубая

Леся Никитюк поделилась фотографиями из Дубая Телеведущая отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая дошла до финала в шоу "Танцы со звездами", но не победила в нем, часто делится с подписчиками в Instagram новыми фото и новостями из своей звездной жизни. Так, в этот раз Леся опубликовала необычное фото, на котором предстала перед поклонниками в купальнике на пляже в Дубае, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.

Как мы уже сообщали, после финала проекта "Танцы со звездами" Никитюк сначала поехала в родной город Хмельницкий навестить родню, а теперь, видимо, решила отдохнуть и отправилась в Объединенные Арабские Эмираты. Сначала Леся публиковала фотографии с курорта в Абу-Даби, теперь же геолокация к фотографиям свидетельствуют о том, что она в Дубай.

На очередной фотографии с отдыха Леся Никитюк позирует на пляже в интересном образе. На ней светлый лифчик от купальника без бретелек и огромные солнцезащитные очки. Волосы Леси распущены и развеваются на ветру, а она заправляет в них красивый цветок. Судя по этому селфи Никитюк уже хорошенько загорела, отдыхая в Дубае и Абу-Даби.

В подписи к фотографии телеведущая написала: "Последний день в Дубае". Теперь фанаты могут только догадываться, возвращается ли звезда в Украину или в Абу-Даби, откуда она ездила погулять в Дубай. Поклонники Леси не прошли мимо и принялись активно обсуждать ее новые фотографии. Многим снимки понравились и они засыпают звезду комплиментами. Но есть те, кто советует Лесе быть скромнее.

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"Какая вы красавица! Классное фото", "Успех всегда к лицу!", "Богиня", "Красивая девушка", "Лесь, красотка нереальная", "Вам идёт худоба!", "Что-то в очках не узнать", "Богиня пляжа", "Ты там аккуратно с такими открытыми купальниками. А то придется подписчикам скидываться на выкуп", "Леся, ты сгорела уже на солнце", "Леся, хватит отдыхай, давай домой – елку украшать", - пишут фолловеры в комментариях к фото Никитюк.

Леся Никитюк поделилась фотографиями из Дубая
Леся Никитюк поделилась фотографиями из Дубая
Леся Никитюк поделилась фотографиями из Дубая
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 Теги: Дубай, Леся Никитюк

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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