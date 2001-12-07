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Раздел: Культура  
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Американский студент защитил диссертацию о Ким Кардашьян

Американский студент защитил диссертацию о Ким Кардашьян Теперь с работой ознакомится сама знаменитость.

Ким Кардашьян считается одной из самых популярных и влиятельных знаменитостей. Поклонники не просто обожают ее, но даже посвящают ей свои диссертации. Именно так сделал студент Университета Северной Аризоны Кордерро Макмарри, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Hyser.

Молодой человек выбрал для темы своей работы феномен Ким в Интеренете и назвал ее «Как Кардашьян изменила мою жизнь». Он проанализировал десятки новостей и написал работу объемом в 68 страниц о жизни светской львицы.

«После года бессонных ночей и 68 страниц, я наконец закончил университет со степенью магистра!», - признался молодой человек.

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Он также обратился к Ким, заявив, что хочет передать ей копию своей диссертации. К слову, звезда ответила на это, попросив прислать ей работу.
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 Теги: Ким Кардашьян, диссертация

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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