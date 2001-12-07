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Раздел: Культура  
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Джамала поделилась фотографией в новом образе

Джамала поделилась фотографией в новом образе Новый имидж восхитил поклонников певицы.

Известная украинская певица, победительница песенного шоу «Евровидение 2016» и молодая мама Джамала недавно удивила поклонников в Instagram очень необычным образом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

Знаменитость давала интервью изданию Comma и приняла участие в нежной черно-белой фотосессии. Так, артистка призналась, что ей безумно понравился интервьюер, с которым было легко и непринужденно общаться.

«Таке інтерв`ю може вийти тільки з людиною, яка тобі дійсно подобається, з якою можеш спілкуватися як зі «СВОЇМ», не обираючи слова, додатково нічого не пояснюючи. Це ніби друг по гурту, з яким говориш про музику, смаки та взагалі на будь-які теми! В розслабленій обстановці ми зустрілись з @sergeycane

Поговорили про новий альбом «Крила», про життя та багато іншого.
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 Теги: Джамала, фото

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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