Раздел: Культура
Джамала поделилась фотографией в новом образе
Новый имидж восхитил поклонников певицы.
Известная украинская певица, победительница песенного шоу «Евровидение 2016» и молодая мама Джамала недавно удивила поклонников в Instagram очень необычным образом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Знаменитость давала интервью изданию Comma и приняла участие в нежной черно-белой фотосессии. Так, артистка призналась, что ей безумно понравился интервьюер, с которым было легко и непринужденно общаться.
«Таке інтерв`ю може вийти тільки з людиною, яка тобі дійсно подобається, з якою можеш спілкуватися як зі «СВОЇМ», не обираючи слова, додатково нічого не пояснюючи. Це ніби друг по гурту, з яким говориш про музику, смаки та взагалі на будь-які теми! В розслабленій обстановці ми зустрілись з @sergeycane
Поговорили про новий альбом «Крила», про життя та багато іншого.
Известная украинская певица, победительница песенного шоу «Евровидение 2016» и молодая мама Джамала недавно удивила поклонников в Instagram очень необычным образом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Знаменитость давала интервью изданию Comma и приняла участие в нежной черно-белой фотосессии. Так, артистка призналась, что ей безумно понравился интервьюер, с которым было легко и непринужденно общаться.
«Таке інтерв`ю може вийти тільки з людиною, яка тобі дійсно подобається, з якою можеш спілкуватися як зі «СВОЇМ», не обираючи слова, додатково нічого не пояснюючи. Це ніби друг по гурту, з яким говориш про музику, смаки та взагалі на будь-які теми! В розслабленій обстановці ми зустрілись з @sergeycane
Поговорили про новий альбом «Крила», про життя та багато іншого.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
821
0
Также советуем посмотреть
- Что такое настоящая зима: фотки, которые вас развеселят
- Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»
- Уморительные фотки всегда невозмутимых людей
- Нарушили границы: Россия представила ЕСПЧ свою версию задержания моряков
- Забавные фотки, способные "вылечить" депрессию
- Порошенко встретится с генсеком НАТО
- Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
- Театральные афиши, способные вызвать взрыв хохота
- Сеть насмешил охранник Путина, замаскировавшийся под оператора
- В Украину не пропустили более тысячи россиян
- Голлум из «Властелина колец» оригинально спародировал Терезу Мэй
- Парасюк поделился подробностями ДТП во Львове
- Начались учебные сборы с резервистами морской пехоты ВМС Украины
- Во Львове 55 жилых домов остались без центрального отопления
- Сеть насмешил кот, позволивший себя «упаковать» для подарка
- Как погашение внешних госдолгов повлияет на курс гривны
- Захарову, сделавшую ремонт за счет телепрограммы, высмеяли фотожабами
- Добрі наміри, «жовті жилети» та переконливий Волкер
- Объявлено штормовое предупреждение в акватории Черного и Азовского морей
- Нью-Йоркская газета оконфузилась «пикантным» заголовком
- Минобороны уменьшит расходы на вооружения
- Савченко прекратит сухую голодовку
- Катя вже не з нами п’ять тижнів
- В Россию не пропустили более 280 граждан Украины
- В Сети высмеяли россиян, протестующих в Париже
- Укрпочта предупредила о предстоящих задержках отправлений
- Нова стратегія миру та безпеки: ОПК країни
- У жены Семочко и ее дочери нашли гражданство РФ
- Соцсети подняли на смех истерику боевиков «ДНР» из-за дорогих яиц
- Об инновационном развитии
Оставьте свой комментарий