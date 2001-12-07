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Раздел: Культура  
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Украинская певица взбудоражила фанатов провокационным снимком

Украинская певица взбудоражила фанатов провокационным снимкомЗвезда выбрала для съемок в России смелый образ.

Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая любит будоражить поклонников откровенными кадрами, снова похвасталась своими прелестями.

Певица опубликовала в своем Instagram фото, сделанное на съемках новогоднего Comedy Club, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

На снимке Анна сидит на краю сцены в черном платье с экстремальным декольте, которое подчеркивает ее роскошную грудь. Автором откровенного наряда выступила российский дизайнер Александра Серова. "Саша, как ты так создаешь платья, которые идеально сидят на любой фигуре? Обожаю!", - написала под фото певица.

Некоторым поклонникам понравился сексуальный образ артистки, другие сочли его вульгарным.

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"Роскошно выглядите", "Секси", "Обворожительна и бесподобна", "Сексуальная тигрица", "Чересчур уже конечно", "Неприлично", - пишут комментаторы.

Украинская певица взбудоражила фанатов провокационным снимком
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 Теги: Анна Седокова, откровенное платье

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Сегодня, 11:56 » Автор: Ирина Шевченко
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