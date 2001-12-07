Раздел: Культура
Известная голливудская актриса "засветила" грудь в глубоком декольте
Звезда приехала на премьеру фильма.
Эми Адамс посетила премьерный показ фильма "Власть", который прошел вчера вечером в Беверли-Хиллз.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Эми приехала на премьеру в компании своих коллег по фильму – режиссера Адама Маккея и актеров Сэма Роквелла, Кристиана Бэйла и Стива Карелла.
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На 44-летней Адамс в этот вечер было алое платье от бренда Galvan с очень глубоким декольте. У наряда были интересные рукава с разрезами и пояс-цепочка на талии. Также актриса дополнила образ золотыми серьгами и макияжем в естественных оттенках.
Эми Адамс посетила премьерный показ фильма "Власть", который прошел вчера вечером в Беверли-Хиллз.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Эми приехала на премьеру в компании своих коллег по фильму – режиссера Адама Маккея и актеров Сэма Роквелла, Кристиана Бэйла и Стива Карелла.
Читайте также: В одном пиджаке: судья "Танцев со звездами" удивила пикантным фото
На 44-летней Адамс в этот вечер было алое платье от бренда Galvan с очень глубоким декольте. У наряда были интересные рукава с разрезами и пояс-цепочка на талии. Также актриса дополнила образ золотыми серьгами и макияжем в естественных оттенках.
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