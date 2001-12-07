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Раздел: Культура  
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У Леонардо ДиКаприо отобрали "Оскар"

У Леонардо ДиКаприо отобрали "Оскар"Статуэтку актер получил в подарок.

Американский оскароносный актер Леонардо Ди Каприо, который вроде бы наконец-то решил жениться, попал в детективную историю и остался без "Оскара".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Лео был вынужден отдать федеральным властям США , к счастью, не свою собственную награду, а "Оскар", который вручили Марлону Брандо 1954 года за роль в фильме "В порту".

Ди Каприо получил статуэтку в подарок от своего знакомого богача Джоу Лоу, арестованного по подозрению в мошенничестве на миллиарды долларов. Из-за скандала актеру также пришлось отказаться от всех подарков, полученных от Лоу, в том числе от картины Пикассо "Натюрморт с головой быка", которую артист хранил в Швейцарии.

Отмечается, что финансист тратил деньги, похищенные из малазийского государственного фонда, на предметы роскоши. Например, на персональную яхту стоимостью 250 миллионов долларов и картины Ван Гога и Пикассо.

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По словам прокуроров, за счет незаконно полученных средств Джоу Лоу также спонсировал фильм "Волк с Уолл-стрит", за который Ди Каприо получил номинацию на "Оскар".
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 Теги: Леонардо ДиКаприо, Оскар, скандал

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Сегодня, 15:26 » Автор: Ирина Шевченко
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