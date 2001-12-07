Раздел: Культура
У Леонардо ДиКаприо отобрали "Оскар"
Статуэтку актер получил в подарок.
Американский оскароносный актер Леонардо Ди Каприо, который вроде бы наконец-то решил жениться, попал в детективную историю и остался без "Оскара".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Лео был вынужден отдать федеральным властям США , к счастью, не свою собственную награду, а "Оскар", который вручили Марлону Брандо 1954 года за роль в фильме "В порту".
Ди Каприо получил статуэтку в подарок от своего знакомого богача Джоу Лоу, арестованного по подозрению в мошенничестве на миллиарды долларов. Из-за скандала актеру также пришлось отказаться от всех подарков, полученных от Лоу, в том числе от картины Пикассо "Натюрморт с головой быка", которую артист хранил в Швейцарии.
Отмечается, что финансист тратил деньги, похищенные из малазийского государственного фонда, на предметы роскоши. Например, на персональную яхту стоимостью 250 миллионов долларов и картины Ван Гога и Пикассо.
Читайте также: Известная голливудская актриса "засветила" грудь в глубоком декольте
По словам прокуроров, за счет незаконно полученных средств Джоу Лоу также спонсировал фильм "Волк с Уолл-стрит", за который Ди Каприо получил номинацию на "Оскар".
Американский оскароносный актер Леонардо Ди Каприо, который вроде бы наконец-то решил жениться, попал в детективную историю и остался без "Оскара".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Лео был вынужден отдать федеральным властям США , к счастью, не свою собственную награду, а "Оскар", который вручили Марлону Брандо 1954 года за роль в фильме "В порту".
Ди Каприо получил статуэтку в подарок от своего знакомого богача Джоу Лоу, арестованного по подозрению в мошенничестве на миллиарды долларов. Из-за скандала актеру также пришлось отказаться от всех подарков, полученных от Лоу, в том числе от картины Пикассо "Натюрморт с головой быка", которую артист хранил в Швейцарии.
Отмечается, что финансист тратил деньги, похищенные из малазийского государственного фонда, на предметы роскоши. Например, на персональную яхту стоимостью 250 миллионов долларов и картины Ван Гога и Пикассо.
Читайте также: Известная голливудская актриса "засветила" грудь в глубоком декольте
По словам прокуроров, за счет незаконно полученных средств Джоу Лоу также спонсировал фильм "Волк с Уолл-стрит", за который Ди Каприо получил номинацию на "Оскар".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
18
0
Также советуем посмотреть
- Про «нову» російську базу на Донбасі
- Стало известно, как боевики загоняют местных жителей на войну
- На всякий случай напоминаю: Сеть насмешил новый мем
- Главный секрет России
- На въездах в Киев введут ограничения для движения грузовиков
- В Сети подняли на смех новые фейки о «зверствах» ВСУ
- Работники Укрпочты и строители пикетируют Кабмин
- Лозунг «Геть від Москви» прекрасен
- Украине впервые отдали заключенных из «ЛНР»
- Украина и Грузия отменили визовый режим между странами
- «Елка победы»: в Сети высмеяли конкурс новогодних рисунков в Крыму
- Кто будет отвечать за скучный базар
- На Крым обрушился снегопад: часть полуострова осталась без света
- Телепортировался: вечер в баре закончился для румына в Лондоне
- Почему украинцам не удается сложить слово «счастье»
- Американец из-за нелепой случайности выиграл «круглую сумму»
- В традициях Уго Чавеса
- Сеть насмешило «противостояние» кота с беговой дорожкой
- Россия – это мой враг
- В ГФС отреагировали на обещание Насирова выйти на работу
- Стало известно, почему Goggle считает Трампа «идиотом»
- Как жители Донбасса спасаются от нищеты
- «Хуже, чем на памятник»: Сеть насмешила свежая фотка Путина
- В Украине отмечают День Сухопутных войск
- Боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе во вторник
- Комусь воєнний стан, комусь – дерибан
- Что такое настоящая зима: фотки, которые вас развеселят
- Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»
- Уморительные фотки всегда невозмутимых людей
- Нарушили границы: Россия представила ЕСПЧ свою версию задержания моряков
Оставьте свой комментарий