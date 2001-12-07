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Раздел: Культура  
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Звезда сериала «Сверхъестественное» впервые вышла замуж

Звезда сериала «Сверхъестественное» впервые вышла замужКэти Кэссиди поделилась снимками с торжества.

Американская актриса и фотомодель Кэти Кэссиди поделилась с поклонниками на странице в Instagram радостной новостью.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

32-летняя телезвезда сыграла свадьбу с возлюбленным, актером Мэттью Роджерсом. Свои наиболее узнаваемые роли Кэти исполнила в телесериалах "Сверхъестественное", "Остров Харпера", "Мелроуз-Плейс", "Сплетница" и "Стрела".

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На снимках Кэссиди запечатлена в белоснежном наряде с кружевом и длинным шлейфом от бренда Pronovias. Пара начала встречаться в 2016 году, а помолвке они объявили в июне 2017.

Звезда сериала «Сверхъестественное» впервые вышла замуж
Звезда сериала «Сверхъестественное» впервые вышла замуж
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 Теги: Кэти Кэссиди, свадьба, фото

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Сегодня, 16:47 » Автор: Ирина Шевченко
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