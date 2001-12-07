Раздел: Культура
Звезда сериала «Сверхъестественное» впервые вышла замуж
Кэти Кэссиди поделилась снимками с торжества.
Американская актриса и фотомодель Кэти Кэссиди поделилась с поклонниками на странице в Instagram радостной новостью.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
32-летняя телезвезда сыграла свадьбу с возлюбленным, актером Мэттью Роджерсом. Свои наиболее узнаваемые роли Кэти исполнила в телесериалах "Сверхъестественное", "Остров Харпера", "Мелроуз-Плейс", "Сплетница" и "Стрела".
Читайте также: Оксана Марченко украсила книгу Dolce & Gabbana
На снимках Кэссиди запечатлена в белоснежном наряде с кружевом и длинным шлейфом от бренда Pronovias. Пара начала встречаться в 2016 году, а помолвке они объявили в июне 2017.
Американская актриса и фотомодель Кэти Кэссиди поделилась с поклонниками на странице в Instagram радостной новостью.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
32-летняя телезвезда сыграла свадьбу с возлюбленным, актером Мэттью Роджерсом. Свои наиболее узнаваемые роли Кэти исполнила в телесериалах "Сверхъестественное", "Остров Харпера", "Мелроуз-Плейс", "Сплетница" и "Стрела".
Читайте также: Оксана Марченко украсила книгу Dolce & Gabbana
На снимках Кэссиди запечатлена в белоснежном наряде с кружевом и длинным шлейфом от бренда Pronovias. Пара начала встречаться в 2016 году, а помолвке они объявили в июне 2017.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
255
0
Также советуем посмотреть
- І знову про російський бізнес в Україні
- Верховный суд решил не отбирать водительские права у Шуфрича-младшего
- Парень высмеял девушек с длинными ногтями
- Состояние раненого моряка Артеменко улучшилось
- Кабмин создал Государственную социальную службу
- Чи отримають відповідь у прямому ефірі 46 нардепів
- В Турции кот стал «жертвой» наглого ограбления
- Укрзализныця объявила о запуске поезда Львов-Перемышль
- Уничтожен снайпер, подозреваемый в убийстве Слипака
- Про «нову» російську базу на Донбасі
- Стало известно, как боевики загоняют местных жителей на войну
- На всякий случай напоминаю: Сеть насмешил новый мем
- Главный секрет России
- На въездах в Киев введут ограничения для движения грузовиков
- В Сети подняли на смех новые фейки о «зверствах» ВСУ
- Работники Укрпочты и строители пикетируют Кабмин
- Лозунг «Геть від Москви» прекрасен
- Украине впервые отдали заключенных из «ЛНР»
- Украина и Грузия отменили визовый режим между странами
- «Елка победы»: в Сети высмеяли конкурс новогодних рисунков в Крыму
- Кто будет отвечать за скучный базар
- На Крым обрушился снегопад: часть полуострова осталась без света
- Телепортировался: вечер в баре закончился для румына в Лондоне
- Почему украинцам не удается сложить слово «счастье»
- Американец из-за нелепой случайности выиграл «круглую сумму»
- В традициях Уго Чавеса
- Сеть насмешило «противостояние» кота с беговой дорожкой
- Россия – это мой враг
- В ГФС отреагировали на обещание Насирова выйти на работу
- Стало известно, почему Goggle считает Трампа «идиотом»
Оставьте свой комментарий