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Раздел: Культура  
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Наоми Кэмпбелл похвасталась стройными ногами

Наоми Кэмпбелл похвасталась стройными ногамиМодель выглядела очень стильно.

Супермодель Наоми Кэмпбелл попала в объективы уличных фотографов на Манхэттене в Нью-Йорке.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

48-летняя манекенщица, похоже, выходила из отеля и выглядела очень стильно. На ней было миниатюрное розовое платье, сверху теплое пальто и замшевые сапоги-ботфорты на плоской подошве.

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В руках Наоми несла крокодиловую сумку, которая отлично гармонировала с ее кольцом с изумрудным камнем, сверкавшее на пальце.

Наоми Кэмпбелл похвасталась стройными ногами
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 Теги: Наоми Кэмпбелл, стройная фигура

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Сегодня, 18:08 » Автор: Ирина Шевченко
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