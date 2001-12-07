Раздел: Культура
Наоми Кэмпбелл похвасталась стройными ногами
Модель выглядела очень стильно.
Супермодель Наоми Кэмпбелл попала в объективы уличных фотографов на Манхэттене в Нью-Йорке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
48-летняя манекенщица, похоже, выходила из отеля и выглядела очень стильно. На ней было миниатюрное розовое платье, сверху теплое пальто и замшевые сапоги-ботфорты на плоской подошве.
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В руках Наоми несла крокодиловую сумку, которая отлично гармонировала с ее кольцом с изумрудным камнем, сверкавшее на пальце.
Супермодель Наоми Кэмпбелл попала в объективы уличных фотографов на Манхэттене в Нью-Йорке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
48-летняя манекенщица, похоже, выходила из отеля и выглядела очень стильно. На ней было миниатюрное розовое платье, сверху теплое пальто и замшевые сапоги-ботфорты на плоской подошве.
Читайте также: Дочь Джонни Деппа "засветилась" с новым возлюбленным
В руках Наоми несла крокодиловую сумку, которая отлично гармонировала с ее кольцом с изумрудным камнем, сверкавшее на пальце.
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