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Раздел: Культура  
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Украинский певец удивил нарядом в пижамном стиле

Украинский певец удивил нарядом в пижамном стилеАртист презентовал свой новый альбом.

Вчера в столичном дворце "Украина" Сергей Бабкин представил свой новый альбом "Музасфера".

Послушать новые творения артиста собрался полный зал его верных поклонников, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Особенно радостно публика встречала давно любимые ею композиции: "Де би я", "Хто далі йде", "Привіт, Бог" и другие, которые все хором подхватывали и пели.

Искреннее и душевное исполнение Сергеем своих песен создало в зале уютную, теплую и по-домашнему приятную атмосферу. Создавалось впечатление, что все это происходит в гостях у исполнителя, у него дома.

На сцене Бабкин появился в довольно неожиданном образе: в шелковом пижамном костюме и халате синего цвета с цветочным принтом и по традиции босиком.

Костюм для артиста подготовила дизайнер и стилист Леся Патока.

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"Мы придумали такую ​​пижамно-халатно-костюмную эстетику для Сергея, ведь, во-первых, он большой поклонник мягких тканей, он любит, чтобы ему было комфортно, и тогда он чувствует себя очень комфортно на сцене. Во-вторых, эта идея не банальная - это не артист, который выходит в футболке или в костюме на сцену. Это артист, который вышел в необычном наряде. Халат и пижама добавляют домашней уютной эстетики не только Сергею, но и всему выступлению. Это мы хотели показать зрителю и окружить его непринужденной атмосферой, чтобы он почувствовал себя дома, в гостях у Сергея. Так мы пытались передать близость Сергея к своим зрителям, показать, что он открыт и принимает их как у себя дома", - рассказала о своем замысле образа Леся Патока.

Украинский певец удивил нарядом в пижамном стиле
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 Теги: Сергей Бабкин, необычный наряд

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Сегодня, 18:29 » Автор: Ирина Шевченко
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