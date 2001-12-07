Раздел: Культура
Украинский певец удивил нарядом в пижамном стиле
Артист презентовал свой новый альбом.
Вчера в столичном дворце "Украина" Сергей Бабкин представил свой новый альбом "Музасфера".
Послушать новые творения артиста собрался полный зал его верных поклонников, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Особенно радостно публика встречала давно любимые ею композиции: "Де би я", "Хто далі йде", "Привіт, Бог" и другие, которые все хором подхватывали и пели.
Искреннее и душевное исполнение Сергеем своих песен создало в зале уютную, теплую и по-домашнему приятную атмосферу. Создавалось впечатление, что все это происходит в гостях у исполнителя, у него дома.
На сцене Бабкин появился в довольно неожиданном образе: в шелковом пижамном костюме и халате синего цвета с цветочным принтом и по традиции босиком.
Костюм для артиста подготовила дизайнер и стилист Леся Патока.
Читайте также: Лилия Ребрик восхитила образом "матери драконов"
"Мы придумали такую пижамно-халатно-костюмную эстетику для Сергея, ведь, во-первых, он большой поклонник мягких тканей, он любит, чтобы ему было комфортно, и тогда он чувствует себя очень комфортно на сцене. Во-вторых, эта идея не банальная - это не артист, который выходит в футболке или в костюме на сцену. Это артист, который вышел в необычном наряде. Халат и пижама добавляют домашней уютной эстетики не только Сергею, но и всему выступлению. Это мы хотели показать зрителю и окружить его непринужденной атмосферой, чтобы он почувствовал себя дома, в гостях у Сергея. Так мы пытались передать близость Сергея к своим зрителям, показать, что он открыт и принимает их как у себя дома", - рассказала о своем замысле образа Леся Патока.
Вчера в столичном дворце "Украина" Сергей Бабкин представил свой новый альбом "Музасфера".
Послушать новые творения артиста собрался полный зал его верных поклонников, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Особенно радостно публика встречала давно любимые ею композиции: "Де би я", "Хто далі йде", "Привіт, Бог" и другие, которые все хором подхватывали и пели.
Искреннее и душевное исполнение Сергеем своих песен создало в зале уютную, теплую и по-домашнему приятную атмосферу. Создавалось впечатление, что все это происходит в гостях у исполнителя, у него дома.
На сцене Бабкин появился в довольно неожиданном образе: в шелковом пижамном костюме и халате синего цвета с цветочным принтом и по традиции босиком.
Костюм для артиста подготовила дизайнер и стилист Леся Патока.
Читайте также: Лилия Ребрик восхитила образом "матери драконов"
"Мы придумали такую пижамно-халатно-костюмную эстетику для Сергея, ведь, во-первых, он большой поклонник мягких тканей, он любит, чтобы ему было комфортно, и тогда он чувствует себя очень комфортно на сцене. Во-вторых, эта идея не банальная - это не артист, который выходит в футболке или в костюме на сцену. Это артист, который вышел в необычном наряде. Халат и пижама добавляют домашней уютной эстетики не только Сергею, но и всему выступлению. Это мы хотели показать зрителю и окружить его непринужденной атмосферой, чтобы он почувствовал себя дома, в гостях у Сергея. Так мы пытались передать близость Сергея к своим зрителям, показать, что он открыт и принимает их как у себя дома", - рассказала о своем замысле образа Леся Патока.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
271
0
Также советуем посмотреть
- Командир захваченного катера взял ответственность на себя
- Пузатых бомбардировщиков Путина высмеяли в соцсетях
- Трусливый водитель час скрывался от картонного макета полицейской машины
- Не дать украсть Центрэнерго
- Сеть насмешил Трамп, подбрасывающий монетку
- В Сети подняли на смех последние закупки Росгвардии
- І знову про російський бізнес в Україні
- Верховный суд решил не отбирать водительские права у Шуфрича-младшего
- Парень высмеял девушек с длинными ногтями
- Состояние раненого моряка Артеменко улучшилось
- Кабмин создал Государственную социальную службу
- Чи отримають відповідь у прямому ефірі 46 нардепів
- В Турции кот стал «жертвой» наглого ограбления
- Укрзализныця объявила о запуске поезда Львов-Перемышль
- Уничтожен снайпер, подозреваемый в убийстве Слипака
- Про «нову» російську базу на Донбасі
- Стало известно, как боевики загоняют местных жителей на войну
- На всякий случай напоминаю: Сеть насмешил новый мем
- Главный секрет России
- На въездах в Киев введут ограничения для движения грузовиков
- В Сети подняли на смех новые фейки о «зверствах» ВСУ
- Работники Укрпочты и строители пикетируют Кабмин
- Лозунг «Геть від Москви» прекрасен
- Украине впервые отдали заключенных из «ЛНР»
- Украина и Грузия отменили визовый режим между странами
- «Елка победы»: в Сети высмеяли конкурс новогодних рисунков в Крыму
- Кто будет отвечать за скучный базар
- На Крым обрушился снегопад: часть полуострова осталась без света
- Телепортировался: вечер в баре закончился для румына в Лондоне
- Почему украинцам не удается сложить слово «счастье»
Оставьте свой комментарий