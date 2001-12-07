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Раздел: Культура  
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Деми Ловато поймали на свидании с бойфрендом

Деми Ловато поймали на свидании с бойфрендомПара выглядела очень счастливо.

Сейчас у Деми Ловато налаживается жизнь, которая недавно была подорвана передозировкой и лечением в госпитале. Певица решила начать жизнь с чистого листа, очистила список друзей и развивает отношения с бойфрендом. Папарацци заметили пару на свидании, у которой всё налаживается.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.

Фотографы уже не первый раз застают певицу и дизайнера Генри Леви на свидании. они познакомились пару лет в реабилитационном центре и сейчас вместе стараются бороться с пагубными привычками. Парочка отправилась на ужин в ресторан Nobu в Калифорнии, а потом целовались на улицах.

Напомним, конец июля запомнится Деми Ловато на всю жизнь, ведь тогда она сорвалась и попала в госпиталь из-за передозировки. Общественность была в шоке, но всё обошлось. Через две недели после случая, Деми нашла силы прокомментировать ситуацию. Она осталась в госпитале на курсе реабилитации, а пока певица сосредоточена на своем выздоровлении, мама Деми - Дианна де ла Гарза - дает эксклюзивное интервью телеканалу Newsmax TV.

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«Мне до сих пор тяжело говорить на эту тему. Меня трясет от воспоминаний того дня. В один момент мне начали приходить сообщения на телефон - одно за другим, я подумала «Что происходит?». Один из этих людей написал: «Я только что прочел статью на TMZ, мне так жаль. Умоляю, скажи, что это неправда». И тут внутри меня все оборвалось. Я не успела зайти на сайт и выяснить, в чем же дело, как мне позвонила ассистент Деми Келси. Она говорила что-то несвязное, и я спросила: «Келси, просто скажи, что произошло». Дальше она произнесла слова, которые слышать родителю невероятно тяжело: «У Деми передозировка». Я была в шоке! Я не знала что сказать. Не думала, что когда-либо вообще услышу такие слова о своем ребенке».

Келси сообщила матери Деми, что так в сознании, но говорить не может. Диана схватила старшую дочь Даллас и рванула в отделение скорой помощи, куда доставили Деми в нестабильном состоянии. «У нее было очень плохое состояние. Я сказала ей: «Деми, я здесь. Я люблю тебя». И вдруг она ответила: «Я тоже тебя люблю». В течение всего этого тяжелого периода я не позволяла себе думать о плохом. И сейчас я уверена, что Деми жива благодаря молитвам миллионов неравнодушных людей и, конечно, отличным докторам в больнице Cedars-Sinai. Они лучшие».
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 Теги: Деми Ловато, свидание, отношения

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Сегодня, 19:20 » Автор: Едгар Букмирза
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