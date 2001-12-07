Раздел: Культура
Деми Ловато поймали на свидании с бойфрендом
Пара выглядела очень счастливо.
Сейчас у Деми Ловато налаживается жизнь, которая недавно была подорвана передозировкой и лечением в госпитале. Певица решила начать жизнь с чистого листа, очистила список друзей и развивает отношения с бойфрендом. Папарацци заметили пару на свидании, у которой всё налаживается.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
Фотографы уже не первый раз застают певицу и дизайнера Генри Леви на свидании. они познакомились пару лет в реабилитационном центре и сейчас вместе стараются бороться с пагубными привычками. Парочка отправилась на ужин в ресторан Nobu в Калифорнии, а потом целовались на улицах.
Напомним, конец июля запомнится Деми Ловато на всю жизнь, ведь тогда она сорвалась и попала в госпиталь из-за передозировки. Общественность была в шоке, но всё обошлось. Через две недели после случая, Деми нашла силы прокомментировать ситуацию. Она осталась в госпитале на курсе реабилитации, а пока певица сосредоточена на своем выздоровлении, мама Деми - Дианна де ла Гарза - дает эксклюзивное интервью телеканалу Newsmax TV.
Читайте также: Деми Ловато мечтает выйти замуж
«Мне до сих пор тяжело говорить на эту тему. Меня трясет от воспоминаний того дня. В один момент мне начали приходить сообщения на телефон - одно за другим, я подумала «Что происходит?». Один из этих людей написал: «Я только что прочел статью на TMZ, мне так жаль. Умоляю, скажи, что это неправда». И тут внутри меня все оборвалось. Я не успела зайти на сайт и выяснить, в чем же дело, как мне позвонила ассистент Деми Келси. Она говорила что-то несвязное, и я спросила: «Келси, просто скажи, что произошло». Дальше она произнесла слова, которые слышать родителю невероятно тяжело: «У Деми передозировка». Я была в шоке! Я не знала что сказать. Не думала, что когда-либо вообще услышу такие слова о своем ребенке».
Келси сообщила матери Деми, что так в сознании, но говорить не может. Диана схватила старшую дочь Даллас и рванула в отделение скорой помощи, куда доставили Деми в нестабильном состоянии. «У нее было очень плохое состояние. Я сказала ей: «Деми, я здесь. Я люблю тебя». И вдруг она ответила: «Я тоже тебя люблю». В течение всего этого тяжелого периода я не позволяла себе думать о плохом. И сейчас я уверена, что Деми жива благодаря молитвам миллионов неравнодушных людей и, конечно, отличным докторам в больнице Cedars-Sinai. Они лучшие».
Сейчас у Деми Ловато налаживается жизнь, которая недавно была подорвана передозировкой и лечением в госпитале. Певица решила начать жизнь с чистого листа, очистила список друзей и развивает отношения с бойфрендом. Папарацци заметили пару на свидании, у которой всё налаживается.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
Фотографы уже не первый раз застают певицу и дизайнера Генри Леви на свидании. они познакомились пару лет в реабилитационном центре и сейчас вместе стараются бороться с пагубными привычками. Парочка отправилась на ужин в ресторан Nobu в Калифорнии, а потом целовались на улицах.
Напомним, конец июля запомнится Деми Ловато на всю жизнь, ведь тогда она сорвалась и попала в госпиталь из-за передозировки. Общественность была в шоке, но всё обошлось. Через две недели после случая, Деми нашла силы прокомментировать ситуацию. Она осталась в госпитале на курсе реабилитации, а пока певица сосредоточена на своем выздоровлении, мама Деми - Дианна де ла Гарза - дает эксклюзивное интервью телеканалу Newsmax TV.
Читайте также: Деми Ловато мечтает выйти замуж
«Мне до сих пор тяжело говорить на эту тему. Меня трясет от воспоминаний того дня. В один момент мне начали приходить сообщения на телефон - одно за другим, я подумала «Что происходит?». Один из этих людей написал: «Я только что прочел статью на TMZ, мне так жаль. Умоляю, скажи, что это неправда». И тут внутри меня все оборвалось. Я не успела зайти на сайт и выяснить, в чем же дело, как мне позвонила ассистент Деми Келси. Она говорила что-то несвязное, и я спросила: «Келси, просто скажи, что произошло». Дальше она произнесла слова, которые слышать родителю невероятно тяжело: «У Деми передозировка». Я была в шоке! Я не знала что сказать. Не думала, что когда-либо вообще услышу такие слова о своем ребенке».
Келси сообщила матери Деми, что так в сознании, но говорить не может. Диана схватила старшую дочь Даллас и рванула в отделение скорой помощи, куда доставили Деми в нестабильном состоянии. «У нее было очень плохое состояние. Я сказала ей: «Деми, я здесь. Я люблю тебя». И вдруг она ответила: «Я тоже тебя люблю». В течение всего этого тяжелого периода я не позволяла себе думать о плохом. И сейчас я уверена, что Деми жива благодаря молитвам миллионов неравнодушных людей и, конечно, отличным докторам в больнице Cedars-Sinai. Они лучшие».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
453
0
Также советуем посмотреть
- Смешные СМС от людей, готовых шутить без остановки
- Венгрия согласилась поддержать санкции против РФ
- В Сети с юмором рассказали о самых нелепых покупках
- Командир захваченного катера взял ответственность на себя
- Пузатых бомбардировщиков Путина высмеяли в соцсетях
- Трусливый водитель час скрывался от картонного макета полицейской машины
- Не дать украсть Центрэнерго
- Сеть насмешил Трамп, подбрасывающий монетку
- В Сети подняли на смех последние закупки Росгвардии
- І знову про російський бізнес в Україні
- Верховный суд решил не отбирать водительские права у Шуфрича-младшего
- Парень высмеял девушек с длинными ногтями
- Состояние раненого моряка Артеменко улучшилось
- Кабмин создал Государственную социальную службу
- Чи отримають відповідь у прямому ефірі 46 нардепів
- В Турции кот стал «жертвой» наглого ограбления
- Укрзализныця объявила о запуске поезда Львов-Перемышль
- Уничтожен снайпер, подозреваемый в убийстве Слипака
- Про «нову» російську базу на Донбасі
- Стало известно, как боевики загоняют местных жителей на войну
- На всякий случай напоминаю: Сеть насмешил новый мем
- Главный секрет России
- На въездах в Киев введут ограничения для движения грузовиков
- В Сети подняли на смех новые фейки о «зверствах» ВСУ
- Работники Укрпочты и строители пикетируют Кабмин
- Лозунг «Геть від Москви» прекрасен
- Украине впервые отдали заключенных из «ЛНР»
- Украина и Грузия отменили визовый режим между странами
- «Елка победы»: в Сети высмеяли конкурс новогодних рисунков в Крыму
- Кто будет отвечать за скучный базар
Оставьте свой комментарий