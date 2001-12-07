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В Сети заговорили о скором разводе Бекхэм

В Сети заговорили о скором разводе Бекхэм

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Виктория и Дэвид Бэкхем решили разъехаться Инсайдеры из окружения звездного семейства утверждают, что о разводе речи не идет.