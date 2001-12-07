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Раздел: Культура  
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В Сети заговорили о скором разводе Бекхэм

В Сети заговорили о скором разводе БекхэмВиктория свела все татуировки, которые были посвящены ее мужу.

В Сети многие поклонники начали обсуждать, что Виктория и Дэвид Бекхэмы находятся на грани развода.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на wday.

Однако звездная пара пока не комментировала подобные слухи.

Инсайдеры сообщили о том, что Виктория свела все татуировки, которые были посвящены ее мужу, Дэвиду, включая надпись на иврите: «Мой мужчина принадлежит мне, я принадлежу своему мужчине».

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Нашлись и те, которые подметили, что жена футболиста удаляла рисунки еще до того, как журналисты начали писать о проблемах в семье Бэкхем.
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 Теги: Бекхэм, развод

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Сегодня, 22:38 » Автор: Едгар Букмирза
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