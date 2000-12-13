Оля Полякова назвала свою главную цель на следующий год

Певица также рассказала, как она будет встречать Новый год.



Известная певица Оля Полякова рассказала о планах на предстоящий год. К примеру, самая главная цель "суперблондинки" Оли Поляковой на 2019 год - показать свое новое шоу "Королева ночи" всей Украине, сообщает



"К сожалению, наши артисты часто забывают о том, что в Украине больше 40 миллионов людей - и прежде чем покорять зарубежные страны, нужно сделать это в родной стране. Мы запланировали большой тур. Вы можете не слушать Олю Полякову, но вот увидеть шоу - обязаны. Потому что в Украине давно, а может, никогда, не было такого красивого шоу. Конечно, в небольшом городке такое шоу не покажешь, следите за афишами, приезжайте в ближайший крупный город, где будет концерт. Уверена, это шоу изменит ваше отношение к украинскому шоу-бизнесу в лучшую сторону", – рассказала Оля Полякова на съемочной площадке шоу «Фантастична ніч».



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Также певица призналась, что для нее 2018 год стал одним из самых лучших: "Год был настолько благодарным, что не знаю, чего еще можно желать. Но раз уж впереди год Свиньи - желаю, чтобы символ года не подложил украинцам свинью. Кстати, мой новогодний стол будет без свинины, чего и вам желаю".



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Известная певица Оля Полякова рассказала о планах на предстоящий год. К примеру, самая главная цель "суперблондинки" Оли Поляковой на 2019 год - показать свое новое шоу "Королева ночи" всей Украине, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva "К сожалению, наши артисты часто забывают о том, что в Украине больше 40 миллионов людей - и прежде чем покорять зарубежные страны, нужно сделать это в родной стране. Мы запланировали большой тур. Вы можете не слушать Олю Полякову, но вот увидеть шоу - обязаны. Потому что в Украине давно, а может, никогда, не было такого красивого шоу. Конечно, в небольшом городке такое шоу не покажешь, следите за афишами, приезжайте в ближайший крупный город, где будет концерт. Уверена, это шоу изменит ваше отношение к украинскому шоу-бизнесу в лучшую сторону", – рассказала Оля Полякова на съемочной площадке шоу «Фантастична ніч».Также певица призналась, что для нее 2018 год стал одним из самых лучших: "Год был настолько благодарным, что не знаю, чего еще можно желать. Но раз уж впереди год Свиньи - желаю, чтобы символ года не подложил украинцам свинью. Кстати, мой новогодний стол будет без свинины, чего и вам желаю".





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