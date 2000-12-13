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Раздел: Культура  
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Оля Полякова назвала свою главную цель на следующий год

Оля Полякова назвала свою главную цель на следующий год Певица также рассказала, как она будет встречать Новый год.

Известная певица Оля Полякова рассказала о планах на предстоящий год. К примеру, самая главная цель "суперблондинки" Оли Поляковой на 2019 год - показать свое новое шоу "Королева ночи" всей Украине, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

"К сожалению, наши артисты часто забывают о том, что в Украине больше 40 миллионов людей - и прежде чем покорять зарубежные страны, нужно сделать это в родной стране. Мы запланировали большой тур. Вы можете не слушать Олю Полякову, но вот увидеть шоу - обязаны. Потому что в Украине давно, а может, никогда, не было такого красивого шоу. Конечно, в небольшом городке такое шоу не покажешь, следите за афишами, приезжайте в ближайший крупный город, где будет концерт. Уверена, это шоу изменит ваше отношение к украинскому шоу-бизнесу в лучшую сторону", – рассказала Оля Полякова на съемочной площадке шоу «Фантастична ніч».

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Также певица призналась, что для нее 2018 год стал одним из самых лучших: "Год был настолько благодарным, что не знаю, чего еще можно желать. Но раз уж впереди год Свиньи - желаю, чтобы символ года не подложил украинцам свинью. Кстати, мой новогодний стол будет без свинины, чего и вам желаю".

Оля Полякова назвала свою главную цель на следующий год
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 Теги: Оля Полякова, Новый год

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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