Раздел: Культура
Оля Полякова назвала свою главную цель на следующий год
Певица также рассказала, как она будет встречать Новый год.
Известная певица Оля Полякова рассказала о планах на предстоящий год. К примеру, самая главная цель "суперблондинки" Оли Поляковой на 2019 год - показать свое новое шоу "Королева ночи" всей Украине, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
"К сожалению, наши артисты часто забывают о том, что в Украине больше 40 миллионов людей - и прежде чем покорять зарубежные страны, нужно сделать это в родной стране. Мы запланировали большой тур. Вы можете не слушать Олю Полякову, но вот увидеть шоу - обязаны. Потому что в Украине давно, а может, никогда, не было такого красивого шоу. Конечно, в небольшом городке такое шоу не покажешь, следите за афишами, приезжайте в ближайший крупный город, где будет концерт. Уверена, это шоу изменит ваше отношение к украинскому шоу-бизнесу в лучшую сторону", – рассказала Оля Полякова на съемочной площадке шоу «Фантастична ніч».
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Также певица призналась, что для нее 2018 год стал одним из самых лучших: "Год был настолько благодарным, что не знаю, чего еще можно желать. Но раз уж впереди год Свиньи - желаю, чтобы символ года не подложил украинцам свинью. Кстати, мой новогодний стол будет без свинины, чего и вам желаю".
Известная певица Оля Полякова рассказала о планах на предстоящий год. К примеру, самая главная цель "суперблондинки" Оли Поляковой на 2019 год - показать свое новое шоу "Королева ночи" всей Украине, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
"К сожалению, наши артисты часто забывают о том, что в Украине больше 40 миллионов людей - и прежде чем покорять зарубежные страны, нужно сделать это в родной стране. Мы запланировали большой тур. Вы можете не слушать Олю Полякову, но вот увидеть шоу - обязаны. Потому что в Украине давно, а может, никогда, не было такого красивого шоу. Конечно, в небольшом городке такое шоу не покажешь, следите за афишами, приезжайте в ближайший крупный город, где будет концерт. Уверена, это шоу изменит ваше отношение к украинскому шоу-бизнесу в лучшую сторону", – рассказала Оля Полякова на съемочной площадке шоу «Фантастична ніч».
Читайте также: Дженнифер Энистон поделилась сокровенной мечтой
Также певица призналась, что для нее 2018 год стал одним из самых лучших: "Год был настолько благодарным, что не знаю, чего еще можно желать. Но раз уж впереди год Свиньи - желаю, чтобы символ года не подложил украинцам свинью. Кстати, мой новогодний стол будет без свинины, чего и вам желаю".
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