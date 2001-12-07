Раздел: Культура
Немцы раскритиковали восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл
Восковые копии герцогов Сассекских уже назвали одними из самых неудачных.
Сейчас в Берлине проходит выставка восковых фигур известного музея мадам Тюссо, а самым популярным экспонатом стала пара принц Гарри и Меган Маркл, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Несмотря на то, что копии герцогов Сассекских точно копируют жесты супругов, на Гарри и Меган они все равно не особо похожи. Более того, не самые удачные копии выглядят еще и очень пугающе. А все дело в том, что их лица сделаны слишком ненатурально и непропорционально по сравнению с телом.
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Жители немецкой столицы, которым удалось увидеть восковые копии Меган Маркл и принца Гарри на рождественской ярмарке, признаются, что смотреть на "восковых" герцогов страшно. Однако не исключено, что реакция людей была бы совершенно иной, презентовав художники свое творение не перед Рождеством, а, например, к Хэллоуину.
Сейчас в Берлине проходит выставка восковых фигур известного музея мадам Тюссо, а самым популярным экспонатом стала пара принц Гарри и Меган Маркл, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Несмотря на то, что копии герцогов Сассекских точно копируют жесты супругов, на Гарри и Меган они все равно не особо похожи. Более того, не самые удачные копии выглядят еще и очень пугающе. А все дело в том, что их лица сделаны слишком ненатурально и непропорционально по сравнению с телом.
Читайте также: Оля Полякова назвала свою главную цель на следующий год
Жители немецкой столицы, которым удалось увидеть восковые копии Меган Маркл и принца Гарри на рождественской ярмарке, признаются, что смотреть на "восковых" герцогов страшно. Однако не исключено, что реакция людей была бы совершенно иной, презентовав художники свое творение не перед Рождеством, а, например, к Хэллоуину.
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