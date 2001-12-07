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Раздел: Культура  
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Арсен Мирзоян сфотографировался над пропастью

Арсен Мирзоян сфотографировался над пропастью Смелый снимок поразил поклонников певца.

Известный артист Арсен Мирзоян, корый ранее поделился мыслями по поводу семьи и супруги - певицы Тони Матвиенко - посетил Португалию и сфотографировался над пропастью. Певец опубликовал волнующий кадр в своем Instagram и признался, что боится высоты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

На кадре он позирует над пропастью, а перед артистом раскинулся прекрасный пейзаж.

Арсен одет в шорты и футболку с забавными черно-белыми пятнами, на скале он стоит босиком.

Арсен Мирзоян сфотографировался над пропастью


Певец отметил, что взобрался на отвесную скалу высотой почти 1 км.

"Здесь впервые я понял, что боюсь высоты. Размер имеет значение", - подписал Арсен фото.

В комментариях к снимку подписчики певца восхищаются красотой природы и отмечают, что на фото даже смотреть жутковато:

"Как в детстве на перилах 14-го этажа!";

"Очень живое и красивое фото";

"Арсен, как увидел, подумал - реклама "Милки"";

"Понял?! А мне показалось тогда, что страшно только нам было... смотреть на тебя";

"Мы не боимся высоты... мы боимся упасть";

"Мне даже на фото смотреть страшно";

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"И тут время пожалеть - почему я не сокол, почему не летаю?"...
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 Теги: Арсен Мирзоян, фото

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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