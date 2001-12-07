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Раздел: Культура  
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Вера Брежнева взбудоражила фанатов "горячим" фото

Вера Брежнева взбудоражила фанатов "горячим" фотоПевица похвасталась стройными ногами.

Вера Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

На нем популярная певица запечатлена в черном боди с длинным рукавом, кроме которого на ней надеты лишь элегантные черные туфли-лодочки. При этом волосы Веры распущены, а стоит она на коленях на дизайнерском кожаном кресле.

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"Как хорошо находить в архиве такие фото из Нью-Йорка", – подписала снимок Брежнева. Видимо, в столице моды она успела еще и устроить стильную фотосессию.

Вера Брежнева взбудоражила фанатов "горячим" фото
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 Теги: Вера Брежнева, откровенное фото

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Сегодня, 09:45 » Автор: Ирина Шевченко
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