Раздел: Культура
Вера Брежнева взбудоражила фанатов "горячим" фото
Певица похвасталась стройными ногами.
Вера Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
На нем популярная певица запечатлена в черном боди с длинным рукавом, кроме которого на ней надеты лишь элегантные черные туфли-лодочки. При этом волосы Веры распущены, а стоит она на коленях на дизайнерском кожаном кресле.
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"Как хорошо находить в архиве такие фото из Нью-Йорка", – подписала снимок Брежнева. Видимо, в столице моды она успела еще и устроить стильную фотосессию.
Вера Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
На нем популярная певица запечатлена в черном боди с длинным рукавом, кроме которого на ней надеты лишь элегантные черные туфли-лодочки. При этом волосы Веры распущены, а стоит она на коленях на дизайнерском кожаном кресле.
Читайте также: Джей Ло в откровенном платье посетила телешоу
"Как хорошо находить в архиве такие фото из Нью-Йорка", – подписала снимок Брежнева. Видимо, в столице моды она успела еще и устроить стильную фотосессию.
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