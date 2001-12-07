Раздел: Культура
Man in red: Олег Винник восхитил ярким аутфитом
Известный певец объяснил, почему он выбрал именно такой стиль.
Популярный украинский певец Олег Винник участвовал в новогоднем шоу на телевизионном канале "Украина", представ перед своими фанатами в совершенно неожиданном образе.
Запись этого новогоднего шоу покажут на канале в 20:00, 31 декабря, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.
Перед зрителями певец появится в ярко-красном костюме, пояснив за кулисами, что этот цвет – символ богатства и успеха, поэтому выбор Олега пал именно на него.
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Журналисты поинтересовались у Винника, надеется ли он таким образом задобрить желтую свинку – символ следующего года, на что он ответил: "А почему бы и нет? Я хочу, чтобы наша страна была богатой и успешной, чтобы нам никто не "подсовывал свинью". Пусть наша Украина подобно молодому поросенку стремительно растет и развивается"
Популярный украинский певец Олег Винник участвовал в новогоднем шоу на телевизионном канале "Украина", представ перед своими фанатами в совершенно неожиданном образе.
Запись этого новогоднего шоу покажут на канале в 20:00, 31 декабря, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.
Перед зрителями певец появится в ярко-красном костюме, пояснив за кулисами, что этот цвет – символ богатства и успеха, поэтому выбор Олега пал именно на него.
Читайте также: Украинская ведущая поделилась романтичным фото с вице-премьером Украины
Журналисты поинтересовались у Винника, надеется ли он таким образом задобрить желтую свинку – символ следующего года, на что он ответил: "А почему бы и нет? Я хочу, чтобы наша страна была богатой и успешной, чтобы нам никто не "подсовывал свинью". Пусть наша Украина подобно молодому поросенку стремительно растет и развивается"
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