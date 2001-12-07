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Раздел: Культура  
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Приянка Чопра покрасовалась в пышной юбке с мерцающими кристаллами

Приянка Чопра покрасовалась в пышной юбке с мерцающими кристалламиИндийская звезда не перестает радовать своих подписчиков в Instagram.

1 декабря известная индийская актриса Приянка Чопра вышла замуж за американского музыканта Ника Джонаса, а сегодня поделилась снимком с церемонии бракосочетания своей подруги Иши Амбани.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vogue.

Свадьба самой богатой наследницы Индии прошла в Антильи, в роскошной частной резиденции семейства Амбани в Мумбаи. Для столь важного торжества Приянка выбрала коралловый чоли от бренда JADE, дизайнерами которого являются Моника Шах и Каришма Свали, а ее муж надел черный смокинг и белую рубашку.

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Наряд Приянки полностью изготовлен вручную, как платья Haute Couture, и украшен мерцающими кристаллами, нежной вышивкой и замысловатом бисероплетением. Стилистом образа выступила Ами Патель.


Приянка Чопра покрасовалась в пышной юбке с мерцающими кристаллами
Приянка Чопра покрасовалась в пышной юбке с мерцающими кристаллами
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 Теги: Приянка Чопра, роскошный наряд

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Сегодня, 13:00 » Автор: Ирина Шевченко
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