Раздел: Культура
Приянка Чопра покрасовалась в пышной юбке с мерцающими кристаллами
Индийская звезда не перестает радовать своих подписчиков в Instagram.
1 декабря известная индийская актриса Приянка Чопра вышла замуж за американского музыканта Ника Джонаса, а сегодня поделилась снимком с церемонии бракосочетания своей подруги Иши Амбани.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vogue.
Свадьба самой богатой наследницы Индии прошла в Антильи, в роскошной частной резиденции семейства Амбани в Мумбаи. Для столь важного торжества Приянка выбрала коралловый чоли от бренда JADE, дизайнерами которого являются Моника Шах и Каришма Свали, а ее муж надел черный смокинг и белую рубашку.
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Наряд Приянки полностью изготовлен вручную, как платья Haute Couture, и украшен мерцающими кристаллами, нежной вышивкой и замысловатом бисероплетением. Стилистом образа выступила Ами Патель.
1 декабря известная индийская актриса Приянка Чопра вышла замуж за американского музыканта Ника Джонаса, а сегодня поделилась снимком с церемонии бракосочетания своей подруги Иши Амбани.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vogue.
Свадьба самой богатой наследницы Индии прошла в Антильи, в роскошной частной резиденции семейства Амбани в Мумбаи. Для столь важного торжества Приянка выбрала коралловый чоли от бренда JADE, дизайнерами которого являются Моника Шах и Каришма Свали, а ее муж надел черный смокинг и белую рубашку.
Читайте также: Man in red: Олег Винник восхитил ярким аутфитом
Наряд Приянки полностью изготовлен вручную, как платья Haute Couture, и украшен мерцающими кристаллами, нежной вышивкой и замысловатом бисероплетением. Стилистом образа выступила Ами Патель.
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