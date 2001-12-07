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Раздел: Культура  
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Названо имя третьего звездного тренера "Голосу країни-9"

Названо имя третьего звездного тренера "Голосу країни-9"Для артиста участие во взрослом «Голосе» - абсолютно новая история.

Третьим тренером девятого сезона популярного вокального проекта «Голос країни» стал популярный артист MONATIK.

Это не стало большой неожиданностью, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Его выдала ранее объявленная тренером проекта Тина Кароль, подхватившая музыкальную эстафету от коллеги Потапа.

Для Дмитрия Монатика участие во взрослом «Голосе» - абсолютно новая история. Ранее он работал в детском проекте и привел к победе в прошлом году Данэлию Тулешову, которая в этом году представляла Казахстан на детском «Евровидении».

«Пока я могу только догадываться, что такое взрослый „Голос“. Ведь все, что я делал, это собирал слухи о нем. У меня есть практика работы с детьми в роли тренера, но мне очень интересно, как работать со взрослыми талантами, которые еще не стали артистами, которые еще не засияли», - рассказал о своих ожиданиях Дмитрий в эфире «Сніданку» на «1+1».

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Певец надеется на проекте встретить «своих людей, которые смогут зацепить талантом и пением».
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 Теги: Монатик, Голосу країни

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Сегодня, 14:45 » Автор: Ирина Шевченко
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