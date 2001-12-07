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Раздел: Культура  
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Шварценеггера видели за рулем уникального электромобиля

Шварценеггера видели за рулем уникального электромобиляАктер пропагандирует бережное отношение к экологии

Голливудского актера Арнольда Шварценеггера заметили за рулем его уникального автомобиля, работающего на электричестве.

Актер прокатился на своем авто Hummer в Санта-Монике в среду, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

Бывший губернатор Калифорнии курил сигару за рулем авто, которое было создано по его индивидуальному заказу. Будучи политиком, актер пропагандировал бережное отношение к экологии и предложил сделать первый в мире электрический Hummer.

Сейчас звезда «Терминатора» продолжает ездить на своем электрокаре, несмотря на то, что он больше не политик. Вероятно, эксклюзивное авто ему до сих пор к душе.

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Во время своей политической карьеры Шварценеггер отмечал, что переход на электрический транспорт очень поможет состоянию экологии. Кроме того, он до сих пор принимает участие в различных акциях за введение более экологичной энергии.

Шварценеггера видели за рулем уникального электромобиля
Шварценеггера видели за рулем уникального электромобиля
Шварценеггера видели за рулем уникального электромобиля
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 Теги: Арнольд Шварценеггер, уникальное авто

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Сегодня, 16:16 » Автор: Ирина Шевченко
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