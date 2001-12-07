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Раздел: Культура  
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Маша Ефросинина вывела в свет четырехлетнего сына

Маша Ефросинина вывела в свет четырехлетнего сынаЗвезда умилила снимком с подросшим сыном.

На допремьерный показ семейной комедии Семена Горова "Пригоди S Миколая" 39-летняя Маша Ефросинина пришла вместе с мужем – 43-летним бизнесменом Тимуром Хромаевым и четырехлетним сыном Александром.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Ефросинина сыграла в комедии украинского режисера главную роль. Партнером Маши по фильму стал известный мастер спорта и актер Василий Вирастюк, а также польский актер Пшемыслав Цыприански.

Допремьерный показ семейной комедии состоялся 11 декабря в столичном кинотеатре "Жовтень".

Картина рассказывает историю второклассника Артема, в гости к которому перед днем Святого Николая внезапно приходит сам Николай. Впоследствии оказывается, что это вор, одетый в костюм волшебника.

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Пользователи сети пришли в восторг от семейного фото своей любимицы.

Маша Ефросинина вывела в свет четырехлетнего сына
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 Теги: Маша Ефросинина, сын

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Сегодня, 17:58 » Автор: Ирина Шевченко
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