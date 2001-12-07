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Раздел: Культура  
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Джоли намерена отомстить получившему опеку Питту

Джоли намерена отомстить получившему опеку ПиттуБитва за опеку была долгой и трудной.

Недавно поклонников Анджелины Джоли и Брэда Питта порадовало известие о том, что актерам удалось заключить мировое соглашение о совместной опеке над их шестерыми детьми.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на teleprogramma.pro.

Казалось бы, конфликт голливудских звезд исчерпан и им остается лишь завершить двухлетний бракоразводный процесс, разделив имущество. Однако, по данным знакомых с ситуацией источников, Джоли осталась крайне недовольна заключенным с экс-избранником договором.

Брэд Питт избаловал детей в надежде вернуть семьюАктер делает все возможное, чтобы наследники решили жить с ним. Артистке пришлось пойти на ряд уступок, чтобы судебное заседание об опеке не состоялось. Как рассказал инсайдер, Джоли приняла условия Питта, поскольку ей очень не хотелось, чтобы дети принимали участие в разбирательстве, которое морально травмирует их. Кроме того, актрису беспокоят негативные материалы, регулярно распространяющиеся о ней прессе.

«Битва за опеку была долгой и трудной. В итоге Брэд получил больше времени для опеки, чем хотела Анджелина», - сообщил источник.

Он также добавил, что соглашение Джоли считает проигрышным: будь на то ее воля, она вообще запретила бы Питту встречаться с наследниками.

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Теперь актриса планирует отомстить бывшему мужу, «сильно ударив» его в финансовом плане при разделе имущества. «Если Брэд подумал, что война окончена, его ждет очень неприятный сюрприз», - пишет The Hollywood Life. Издание отмечает, что тяжба между актерами может затянуться еще на два года.
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 Теги: Джоли, Питт, месть

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Сегодня, 19:32 » Автор: Едгар Букмирза
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