Раздел: Культура
Джоли намерена отомстить получившему опеку Питту
Битва за опеку была долгой и трудной.
Недавно поклонников Анджелины Джоли и Брэда Питта порадовало известие о том, что актерам удалось заключить мировое соглашение о совместной опеке над их шестерыми детьми.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на teleprogramma.pro.
Казалось бы, конфликт голливудских звезд исчерпан и им остается лишь завершить двухлетний бракоразводный процесс, разделив имущество. Однако, по данным знакомых с ситуацией источников, Джоли осталась крайне недовольна заключенным с экс-избранником договором.
Брэд Питт избаловал детей в надежде вернуть семьюАктер делает все возможное, чтобы наследники решили жить с ним. Артистке пришлось пойти на ряд уступок, чтобы судебное заседание об опеке не состоялось. Как рассказал инсайдер, Джоли приняла условия Питта, поскольку ей очень не хотелось, чтобы дети принимали участие в разбирательстве, которое морально травмирует их. Кроме того, актрису беспокоят негативные материалы, регулярно распространяющиеся о ней прессе.
«Битва за опеку была долгой и трудной. В итоге Брэд получил больше времени для опеки, чем хотела Анджелина», - сообщил источник.
Он также добавил, что соглашение Джоли считает проигрышным: будь на то ее воля, она вообще запретила бы Питту встречаться с наследниками.
Читайте также: Развод Джоли и Питта: свежие подробности
Теперь актриса планирует отомстить бывшему мужу, «сильно ударив» его в финансовом плане при разделе имущества. «Если Брэд подумал, что война окончена, его ждет очень неприятный сюрприз», - пишет The Hollywood Life. Издание отмечает, что тяжба между актерами может затянуться еще на два года.
Недавно поклонников Анджелины Джоли и Брэда Питта порадовало известие о том, что актерам удалось заключить мировое соглашение о совместной опеке над их шестерыми детьми.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на teleprogramma.pro.
Казалось бы, конфликт голливудских звезд исчерпан и им остается лишь завершить двухлетний бракоразводный процесс, разделив имущество. Однако, по данным знакомых с ситуацией источников, Джоли осталась крайне недовольна заключенным с экс-избранником договором.
Брэд Питт избаловал детей в надежде вернуть семьюАктер делает все возможное, чтобы наследники решили жить с ним. Артистке пришлось пойти на ряд уступок, чтобы судебное заседание об опеке не состоялось. Как рассказал инсайдер, Джоли приняла условия Питта, поскольку ей очень не хотелось, чтобы дети принимали участие в разбирательстве, которое морально травмирует их. Кроме того, актрису беспокоят негативные материалы, регулярно распространяющиеся о ней прессе.
«Битва за опеку была долгой и трудной. В итоге Брэд получил больше времени для опеки, чем хотела Анджелина», - сообщил источник.
Он также добавил, что соглашение Джоли считает проигрышным: будь на то ее воля, она вообще запретила бы Питту встречаться с наследниками.
Читайте также: Развод Джоли и Питта: свежие подробности
Теперь актриса планирует отомстить бывшему мужу, «сильно ударив» его в финансовом плане при разделе имущества. «Если Брэд подумал, что война окончена, его ждет очень неприятный сюрприз», - пишет The Hollywood Life. Издание отмечает, что тяжба между актерами может затянуться еще на два года.
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