The Cure и Radiohead включили в Зал славы рок-н-ролла

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Зал славы рок-н-ролла опубликовал список музыкантов, которые пополнят список самых влиятельных деятелей музыкальной индустрии. В 2019 году в Зал славы войдут американская певица Джанет Джексон, «королева рок-н-ролла» Стиви Никс и несколько британских рок-групп – The Zombies, Radiohead, The Cure, Roxy Music и Def Leppard.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe Лауреатов выбирали из 15 номинантов с помощью онлайн-голосования. В список претендентов также вошли группы Kraftwerk, Rage Against the Machine, американский музыкант Тодд Рандгрен и несколько других музыкантов, которые не смогли попасть в заветную семерку.В Зал славы рок-н-ролла включают деятелей музыкальной индустрии, оказавших на нее наибольшее влияние. Музыканты могут претендовать на номинацию лишь спустя 25 лет со дня выхода их первой пластинки. В прошлом году в список были включены британские группы The Moody Blues, Dire Straits, американские рокеры Bon Jovi и The Cars, а также певица Нина Саймон.Для Джанет Джексон это третья номинация, в то время как для семьи Джексонов –третья победа в голосовании фанатов. В 1997 году в Зал славы были включены сразу пять братьев Джанет, выступавшие в группе Jackson 5, а спустя четыре года – Майкл Джексон.Стиви Никс стала первой женщиной в истории награды, чье имя будет дважды увековечено в Зале славы рок-н-ролла – первый раз в составе группы Fleetwood Mac и второй раз за ее достижения в сольной карьере, которую она начала в 1981 году, записав один из своих главных хитов Stop Draggin' My Heart Around в дуэте с Томом Петти.Def Leppard в этом году стали одним из фаворитов голосования – британской группе удалось получить свыше полумиллиона голосов фанатов и больше тысячи бюллетеней в поддержку, отправленных другими музыкантами, деятелями индустрии и победителями прошлых лет. Ранее в этом году Джо Эллиот, фронтмен группы, в интервью Billboard признался: «Когда задумываешься, что каждая группа, сделавшая что-то значимое в этом мире – начиная с Beatles, Rolling Stones и заканчивая музыкантами, которые их вдохновили – Чаком Берри и Литл Ричардом – то, конечно же, ты захочешь быть в этом списке».Музыканты The Cure известны как одни из самых значимых представителей жанра готик-рок, появившиеся во время бума постпанка и «новой волны». Roxy Music стали известны в 1970-е. Впоследствии вокалист Брайан Ферри начал успешную сольную карьеру, а клавишник Брайан Ино стал известен как один основателей жанра эмбиент.Несмотря на короткую дискографию, The Zombies считаются одними из самых важных представителей британской рок-сцены в 1960-х. Музыканты стали одними из первопроходцев нового звучания «британского вторжения» –, мелодичное звучание группы часто сравнивают с более динамичными композициями Beatles, которые доминировали на мировой рок-сцене в те годы.По мнению множества музыкальных критиков и представителей внушительной фанатской базы, Radiohead заслуженно считаются одними из пионеров альтернативного и инди-рока.Официальная церемония введения в Зал славы рок-н-ролла состоится в апреле 2019 года.