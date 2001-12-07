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Джонни Депп страстно поцеловал ведущую аукциона

Джонни Депп страстно поцеловал ведущую аукционаДжонни Депп закрутил новый роман.

Голливудский актер и певец Джонни Депп удивил поклонников неожиданным фото. На снимке видно, как он целует стройную блондинку.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Поклонники знаменитости сразу же предположили, что 55-летний Джонни Депп закрутил новый роман. После актрисы Эмбер Хьорд пользователей сети не удивило, что выбор голливудского красавца остановился на блондинке.

Актер позировал перед камерой в очках и с окурком в руках. Блондинка в желтом кружевном платье нежно обняла Деппа ладонями и наслаждалась страстным поцелуем.

Как оказалось, Джонни Депп поцеловал подругу Летицию Фрай. Блондинка была ведущей на благотворительном аукционе Alice cooper's Christmas Pudding Show, который посетил голливудский "Джек-воробей". Согласно сообщениям, актер пожертвовал свою гитару на благотворительность.

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После аукциона Летиция Фрай и Джонни Депп пообщались в гримерке и сделали фото с поцелуем. Кроме этого, ведущая опубликовала фото и видео ее встречи с актером. В сети убеждены, что пару объединяют только дружеские отношения, а поцелуй был своеобразным розыгрышем или эпатажем для привлечения внимания к работе Фрай. Пока Джонни Депп не комментирует фото и догадки его поклонников.
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 Теги: Джонни Депп, аукцион

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Сегодня, 22:52 » Автор: Едгар Букмирза
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