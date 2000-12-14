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Потап показал трогательный снимок с подросшим сыном

Потап показал трогательный снимок с подросшим сыномРэпер поздравил сына с Днем ангела

Рэпер и продюсер Потап, который похвастался открыткой, которую ему сделал 10-летний сын, показал совместную фотографию с ребенком. На странице в Instagram продюсер запостил снимок, где изображен вместе с сыном Андреем, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"С Днем Андрея", – коротко прокомментировал снимок знаменитый отец, поздравив своего ребенка с Днем ангела.

Судя по заднему фону, фото было сделано в теплых краях на яхте. Так что, несмотря на плотный график и ряд подопечных, Потап находит время на своего сына от первого брака с Ириной Горовой.

"Круто, милашки", "Будь талантливым, как твой отец", "Ауф, какие парни", "Вы шикарный шоумен, но вы бомбецкий отец", "И вас тоже Алексей Андреевич!", – присоденились к поздравлениям Потапа фолловеры.

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Напомним, ранее Потап обратился к своим подопечным, группе "Время и Стекло". Продюсер посвятил дуэту трогательные сроки, поздравив коллектив с восьмилетием. Также напомним, что в начале декабря солист Rammstein и Потап затусили в киевском ресторане. В сети появились ролики, на которых запечатлена встреча музыкантов.

Потап показал трогательный снимок с подросшим сыном
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 Теги: Потап, сын

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Сегодня, 01:51 » Автор: Татьяна Ларина
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