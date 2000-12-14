Раздел: Культура
Блистательная Мерил Стрип представила новый фильм
Кинолента стала одним из ремейков легендарного фильма 1959 года
69-летняя блондинка является одной из наиболее востребованных актрис Голливуда, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Однако популярная американка продолжает блистать на широких экранах, принимая участие в съемках новых кинокартин. Например, вчера состоялась торжественная премьера ленты «Мэри Поппинс возвращается». Стоит отметить, что Мерил Стрип исполнила одну из женских ролей, однако в образе главной героине предстала британская актриса Эмили Блант. Тем не менее, знаменитая блондинка выглядела не менее изящно и привлекательно, нежели ее коллега.
Ведь Мерил блистала в актуальной юбке длины миди насыщенного черного оттенка, а также стильном жакете, украшенном золотистыми молниями и белоснежными узорами из твидовой материи. Кстати, оригинальный костюм дополнили полупрозрачные колготы и классические туфли-лодочки на высоких шпильках. Кроме того звезда телеэкранов дополнила образ при помощи очков в черной оправе и массивных колец из белого золота. Стоит отметить, что кинолента стала одним из ремейков легендарного фильма 1959 года, а также экранизацией художественной книги британского автора Памелы Линдон Трэверс.
Читайте также: Мерил Стрип продала свой дом бейсболисту
Также роли в новой версии ленты достались таким знаменитостям, как Ванессе Хадженс, Колину Ферту, Бену Уишоу, Лин-Мануэлю Миранде, а также Джули Уолтерс. Напомним, премьера ленты в Украине состоится 3 января. Тем не менее, поклонники актеров и культовой книги уже могут просмотреть официальный трейлер в сети. Примечательно, что исполнительница главной роли может стать одной из номинанток на престижную кинопремию «Оскар». Но пока имена вероятных лауреатов не раскрывают. Кстати, вскоре Мерил Стрип впервые станет бабушкой. Поэтому актриса намерена посвятить себя заботам о наследнике, а не кино.
69-летняя блондинка является одной из наиболее востребованных актрис Голливуда, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Однако популярная американка продолжает блистать на широких экранах, принимая участие в съемках новых кинокартин. Например, вчера состоялась торжественная премьера ленты «Мэри Поппинс возвращается». Стоит отметить, что Мерил Стрип исполнила одну из женских ролей, однако в образе главной героине предстала британская актриса Эмили Блант. Тем не менее, знаменитая блондинка выглядела не менее изящно и привлекательно, нежели ее коллега.
Ведь Мерил блистала в актуальной юбке длины миди насыщенного черного оттенка, а также стильном жакете, украшенном золотистыми молниями и белоснежными узорами из твидовой материи. Кстати, оригинальный костюм дополнили полупрозрачные колготы и классические туфли-лодочки на высоких шпильках. Кроме того звезда телеэкранов дополнила образ при помощи очков в черной оправе и массивных колец из белого золота. Стоит отметить, что кинолента стала одним из ремейков легендарного фильма 1959 года, а также экранизацией художественной книги британского автора Памелы Линдон Трэверс.
Читайте также: Мерил Стрип продала свой дом бейсболисту
Также роли в новой версии ленты достались таким знаменитостям, как Ванессе Хадженс, Колину Ферту, Бену Уишоу, Лин-Мануэлю Миранде, а также Джули Уолтерс. Напомним, премьера ленты в Украине состоится 3 января. Тем не менее, поклонники актеров и культовой книги уже могут просмотреть официальный трейлер в сети. Примечательно, что исполнительница главной роли может стать одной из номинанток на престижную кинопремию «Оскар». Но пока имена вероятных лауреатов не раскрывают. Кстати, вскоре Мерил Стрип впервые станет бабушкой. Поэтому актриса намерена посвятить себя заботам о наследнике, а не кино.
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