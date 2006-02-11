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Раздел: Культура  
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Джонни Депп целовался с незнакомой девушкой

Джонни Депп целовался с незнакомой девушкойАктер нашел себе новую пассию.

55-летний американский актер Джонни Депп и звезда «Аквамена» Эмбер Херд расстались в 2016-м после 15 месяцев брака.

Развод звезд был очень скандальным, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

Актриса обвиняла своего возлюбленного в употреблении наркотиков, домашнем насилии, алкоголизме и требовала выплатить ей отступные. Актер все же дал Херд $7 млн, которые она, кстати, перечислила на благотворительность, и ударился в работу.

После тяжелого развода Эмбер нашла утешение в бывшем Хайди Клум Вито Шнабеле. А вот Джонни до этого дня ни разу не был замечен с другой.

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Актера подловили целующимся с незнакомкой в Белграде. А еще покидающим отель вместе с этой же девушкой. Правда, в Сети всех смутило, что незнакомка выглядит ну очень молодо. «Она чуть ли не ровесница его дочки!» – пишут в комментариях.

Джонни Депп целовался с незнакомой девушкой
Джонни Депп целовался с незнакомой девушкой
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 Теги: Джонни Депп, новый роман

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Сегодня, 09:43 » Автор: Ирина Шевченко
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