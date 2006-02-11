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Раздел: Культура  
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У Оли Цибульской пытались "украсть" мужа

У Оли Цибульской пытались "украсть" мужаВозлюбленный звезды пришелся по душе женщине за 40 на дорогом авто.

Популярная певица Оля Цибульская уже более 10-ти лет тщательно сохраняет в тайне имя своего мужа и скрывает его от прессы. Однако, даже такая решительная позиция не защищает звезду от повышенного внимания к отцу ее ребенка.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

В День всех Влюбленных в своем Insta-блоге певица призналась, что накануне неизвестная барышня бальзаковского возраста пыталась очаровать законного мужа прямо на глазах у Оли и четырехлетнего сына.

И в то время, когда семья уехала кататься на санках, рядом припарковалась незнакомая женщина, которая забыла ключи от автомобиля внутри и настойчиво требовала помощи.

Подошла к моему мужу, не обращая внимания на меня, точнее, наблюдая через плечо и сказала ему: А ты можешь отвезти меня домой, чтобы я взяла другие ключи?– рассказывает Цибульская.

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Растерянный мужчина объяснил незнакомке, что отдыхает с женой и сыном и предложил вызвать такси. Такое решение ситуации решительную даму явно не устраивало: Такси я могу вызвать и сама. Я хочу, чтобы ты меня отвез – настаивала женщина.

На этом потрясенный любимый Цибульской, прервал диалог и вернулся к семье. Шалость не удалась.
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 Теги: Оля Цибульская, муж

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