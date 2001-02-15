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Раздел: Культура  
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Каменских и Потап поделились новыми общими снимками

Каменских и Потап поделились новыми общими снимками Участники бывшего дуэта любят проводить время вместе.

Несмотря на то, что дуэт Потапа и Насти Каменских уже давно прекратил свое существование, звезды все равно большую часть времени проводят вместе - работают над новыми треками, путешествуют и покоряют западную музыкальную индустрию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Соответственно, Потап и Настя частенько появляются в Instagram-аккаунтах друг друга, чем подогревают слухи о своих отношениях и даже... о браке.

К слову, вчера Настя Каменских поделилась свежим кадром со своим экс-коллегой по дуэту: на нем певица позирует перед камерой в довольно-таки соблазнительной позе, приложив палец к губам. На заднем плане позирует довольный Потап.

Новое совместное фото звезд, как всегда, сровоцировало активные обсуждения в комментариях. Так, в них подписчики Насти уже без сомнения называют ее и Потапа парой и засыпают их комплиментами.

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Что же, обручальное кольцо на безымянном пальце Насти и первое свадебное фото звезд, которое гуляет в сети, действительно дает пищу для размышлений.

Каменских и Потап поделились новыми общими снимками
Каменских и Потап поделились новыми общими снимками
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 Теги: Настя Каменских, Потап, фото

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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